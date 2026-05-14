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Ted Way, vicepresidente y director de Ingeniería de Productos de IA Empresarial en SAP: “Las empresas que no se vuelvan autónomas serán reemplazadas por aquellas que puedan hacer las cosas más rápido y mejor”

Dijo que esta etapa de la IA dependerá de sistemas capaces de entender el contexto del negocio, operar sobre datos y procesos críticos, y funcionar bajo reglas de gobernanza y trazabilidad.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

tecnología Inteligencia Artificial empresas Marco Zecchetto
<p>Ted Way, vicepresidente y director de Ingeniería de Productos de IA Empresarial en SAP: “Las empresas que no se vuelvan autónomas serán reemplazadas por aquellas que puedan hacer las cosas más rápido y mejor”</p>

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