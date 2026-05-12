SAP apuesta por las “empresas autónomas” con nueva plataforma de IA e invierte en startup n8n duplicando su valorización a US$ 5.200 millones

La multinacional alemana presentó una nueva plataforma unificada de IA empresarial y profundizó alianzas con actores como Anthropic, AWS, Google Cloud, Microsoft, y Nvidia para desplegar agentes capaces de coordinar y ejecutar procesos completos de negocio.

En el marco de SAP Sapphire 2026, la conferencia anual de la multinacional alemana de software de gestión empresarial (ERP, en inglés) -que se está realizando en Orlando, Estados Unidos- SAP presentó una nueva plataforma unificada de inteligencia artificial (IA) empresarial orientada a convertir a las compañías en “empresas autónomas”, basadas en agentes capaces de coordinar y ejecutar procesos completos de negocio.

También, este martes la plataforma alemana de automatización de flujos de trabajo, n8n, anunció una inversión estratégica por parte de SAP que elevó su valorización a US$ 5.200 millones.

Durante la charla de inauguración, el CEO de SAP, Christian Klein, planteó que la IA empresarial enfrenta limitaciones porque los modelos de lenguaje (LLMs) no entienden por sí solos los datos internos ni los procesos críticos de las compañías. “Cuando ejecutas los negocios más críticos del mundo, tus agentes de IA no deberían adivinar. Deben entregar resultados precisos, confiables y compatibles”, señaló.

En esa línea, la firma presentó SAP Business AI Platform, una nueva plataforma que unifica las herramientas de Business Technology, Data Cloud y Business AI, con objetivo de combinar modelos de lenguaje con el contexto de negocio contenido en el ERP de las empresas, incluyendo datos, procesos y reglas de gobernanza.

“El ERP es el cerebro de una compañía (...) El equipo ha cumplido, creando nada menos que un nuevo SAP. Estamos integrando LLMs con los 50 años de experiencia empresarial almacenados en nuestro ERP (...) Nuestra nueva plataforma SAP Business AI, constituye la base de nuestra visión del futuro de los negocios: la empresa autónoma. Un modelo en el que los agentes gestionan el negocio y tú puedes centrarte en lo que realmente importa”, dijo Klein durante su presentación.

En esa línea, el ejecutivo indicó que la plataforma permitirá combinar modelos de empresas como Anthropic, OpenAI y otros desarrolladores externos con datos tanto de SAP como “no SAP”, para que los agentes puedan operar sobre procesos empresariales reales bajo reglas de gobernanza y seguridad corporativa.

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Como parte de los anuncios, la compañía también lanzó SAP Autonomous Suite, que desplegará más de 50 agentes de Joule -el asistente de IA empresarial de SAP-, especializados en áreas como finanzas, cadena de suministro, compras, gestión de capital humano y experiencia del cliente; y más de 200 agentes para automatizar procesos específicos de punta a punta.

La compañía también presentó Joule Studio 2.0, una nueva plataforma para construir agentes y flujos de trabajo agénticos, con datos y procesos empresariales. En tanto, anunció un fondo de 100 millones de euros (US$ 117 millones) para acelerar la adopción de agentes empresariales y que sus socios desarrollen nuevas soluciones sobre SAP Business AI Platform.

A esto se suma la profundización de alianzas con firmas como Anthropic, para integrar modelos de Claude dentro de Joule; con Microsoft y Google Cloud para interoperabilidad bidireccional entre agentes; y entre otras, con Nvidia, Amazon Web Services, n8n, Palantir, Mistral AI y Cohere.

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n8n

En paralelo, n8n, la startup alemana fundada en 2019 por Jan Oberhauser, que desarrolló una plataforma para la automatización de flujos de trabajo, anunció este martes una inversión estratégica por parte de SAP, que aumentó su valorización desde US$ 2.500 millones a US$ 5.200 millones.

La firma también suscribió un acuerdo multianual para integrar las herramientas de automatización de n8n dentro de Joule Studio.