Kast convierte la seguridad en el eje de su primera Cuenta Pública, reafirma metas económicas y llama a aprobar proyecto de reactivación

Con la contracción del 1,2% del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril, respecto del mismo mes de 2025, como telón de fondo, el Presidente José Antonio Kast rindió su primera Cuenta Pública ante el Congreso en Valparaíso.

En el oficialismo, el balance fue mayoritariamente positivo. Además del guiño que representó el anuncio de indicaciones al proyecto de sala cuna, valoraron medidas orientadas a facilitar el avance de proyectos de inversión mediante el destrabe de permisos sectoriales. También respaldaron el emplazamiento del mandatario a la oposición para acelerar la tramitación del proyecto de reactivación económica, subrayando la relevancia que tendría para el país su pronta aprobación.

Sin embargo, el discurso —que se prolongó por dos horas y media— abrió espacio para las críticas de la oposición. Desde ese sector cuestionaron principalmente lo que consideraron una “falta de anuncios” y reprocharon la ausencia de definiciones más concretas.

Más allá de las reacciones políticas, los analistas tuvieron evaluaciones matizadas. Para el académico de la Universidad Autónoma y analista político Tomás Duval, al mensaje presidencial “le faltó proyección para los próximos cuatro años”. En tanto, el académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián Kenneth Bunker lo calificó como un discurso “más tradicional y menos retórico, más parecido a los de Frei”. Con todo, coincidieron en que el Presidente reafirmó los tres ejes que han marcado su gestión desde el inicio: seguridad, economía y reconstrucción.

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1 Seguridad recobra importancia

El Presidente Kast intentó recuperar la épica de campaña delineando su discurso sobre la base de los tres ejes que lo llevaron a La Moneda.

Pero consciente de que la deuda principal estaba en seguridad, el mandatario hizo hincapié en que “sin seguridad no hay vida tranquila para las familias” y, en ese contexto, partió haciendo un recorrido por medidas que se han comenzado a implementar, pero los anuncios que tuvieron mayor resonancia fueron el Plan de Intervención Barrial Intensivo, en 50 barrios; la creación de siete fuerzas de tareas para enfrentar determinadas amenazas; como el crimen organizado, con metas y encargados de rendir cuentas; y el proyecto para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades.

Además, anunció el Plan Retorno para incentivar la salida voluntaria de los inmigrantes ilegales.

En este contexto, el académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Kenneth Bunker, destacó que haya “una carta Gantt, que da cuenta de que sí hay un plan”; y el académico de la Universidad Autónoma y analista político, Tomás Duval, está convencido de que en materia de seguridad, el mandatario “delineó un tema que estuvo ausente los últimos 80 días”.

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2 Metas económicas, proyecto misceláneo y ajuste fiscal

El Presidente optó por repasar la situación fiscal, que ha generado fuertes diferencias con la oposición, señalando que “el primer Informe de Finanzas Públicas de nuestra administración lo ha evidenciado con claridad. El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto”, detalló y asumió el compromiso de recuperar el orden de las cuentas públicas y crecer a un 4% y llegar a un 6% de desempleo durante su período.

Aunque desde el punto de vista de Duval, Kast “trató de evitar el conflicto frontal” con los representantes opositores, el largo recorrido por las cuentas públicas tenía un objetivo claro: llegar al proyecto de reactivación económica, la reforma emblema de su administración e instar a la reacia oposición a aprobar la idea de legislar en el Senado: “Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer, a emprender y generar los empleos que necesitan los chilenos”, exhortó.

Con su revisión del déficit fiscal, explicó Bunker, también le deja claro a la ciudadanía por qué es necesario que avance esta iniciativa, ya que “puede ser el gran logro de su administración, de ahí la importancia que el mensaje sea funcional al proyecto”.

Incluso, por la tarde, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un proyecto de ley para aumentar en US$ 6.200 millones el techo autorizado de endeudamiento para el sector público este año. El Presupuesto legislado por el Congreso consideraba una autorización de hasta US$ 17.400 millones.

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Según explicó Kast, la mayor necesidad de deuda se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos de 2026.

3 Mea culpa por alza de los combustibles

Explicar a la ciudadanía las razones del alza histórica a los combustibles del pasado 26 de marzo era imprescindible para el Presidente. Dicho y hecho.

El mandatario no dudó en apostar a que quienes estaban siguiendo el mensaje entendieran las razones que lo llevaron a tal decisión. “Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”, fue el mea culpa del mandatario. Y agradeció a la ciudadanía la responsabilidad para enfrentar decisiones difíciles.

Kast explicó que, dado que la guerra en Medio Oriente continúa, quedaba en evidencia que la decisión tan criticada desde las filas opositoras “fue la correcta”, tras lo cual hizo un recorrido por las medidas que se tomaron para paliar el alza de los combustibles entre los más afectados y anunció un bono de $ 30 mil por hijo de entre cero y 13 años, para el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

El Presidente con su gabinete de ministros en la ya tradicional fotografía oficial en Cerro Castillo. Foto: Presidencia

4 Menos ministerios, ajustes a ADP y temas de transparencia

El Presidente anunció el envío de un proyecto que comienza a hacer realidad el antiguo anhelo del sector de un Estado más pequeño, pero más eficiente, uniendo de manera formal los ministerios de Interior y Segegob en una sola “estructura orgánica”.

También se convocará, añadió, a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una “nueva arquitectura del Estado y una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”.

Además, dijo que se evaluará y modernizará el Sistema de ADP en su conjunto; y se impulsará decididamente la tramitación del proyecto de ley de Transparencia 2.0, reforma que modernizará el sistema de acceso a la información pública, actualizando estándares para responder a la exigencia ciudadana.

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5 El rol del Congreso

“Esta tarde, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso. Juntos podemos transformar este Congreso en un puente para los acuerdos que Chile necesita”, señalaba el mandatario prácticamente al inicio de su mensaje, mientras los aludidos reaccionaban a la exhortación de Kast, escudriñándolo desde sus ubicaciones.

“Todos juntos podemos demostrarle al país que la política sirve para mejorarle la vida a las personas. Porque es ese, y no otro, el principal objetivo de nuestro gobierno, que al terminar nuestro mandato, los chilenos vivan mejor, estén más seguros y tengan más oportunidades”, dijo en lo que sonaba más a una arenga a su sector; pero luego fue más directo en su llamado a la oposición.

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“No les pido que piensen igual que el gobierno. La crítica es legítima y el debate fortalece la democracia. Lo que les pido es algo más simple y urgente, que en las grandes causas de Chile como la seguridad, el empleo, la educación, la salud y la vivienda, entre otras, pongamos al país por delante. Mantengamos la unidad en lo esencial”, instó el mandatario a sus detractores, que mayoritariamente se sintieron emplazados por el proyecto de reactivación económica.

Aunque Tomás Duval cree que el “tono” de Kast cambió e intentó no culpar al gobierno anterior a fin de tender puentes.

6 Acotados anuncios: sala cuna con guiño a su sector

Hasta poco antes del inicio de la Cuenta Pública, desde Chile Vamos no cejaban en la presión sobre el mandatario para que incluyera en su mensaje un anuncio en materia de sala cuna universal.

Tema no menor si se considera que el proyecto de reactivación económica llega al Senado con un artículo que establece la “sala cuna universal” sobre el cual el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad, pero en el oficialismo están conscientes de que “se vería mal” que el gobierno fuera al Tribunal Constitucional (TC) por ese artículo en particular.

Por lo que Kast mató varios pájaros de un tiro al reafirmar que el 15 de junio ingresarán indicaciones para la medida, le hizo un guiño a su sector, complica a la oposición y, según Kenneth Bunker, “le hace un guiño al trabajo de las mujeres, cuando están vulnerables”, dado el alto nivel de desempleo femenino.

Este último superó el 10%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el viernes pasado.

Aunque el mandatario aclaró que “impulsaremos un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”.

7 Kast también apela al esfuerzo colectivo y rescata el mérito en educación

“Generación tras generación, los chilenos hemos sabido reconstruir el país, lo hemos hecho siempre apoyándonos entre nosotros”, manifestaba Kast en más de un párrafo de su discurso, instando a la ciudadanía a trabajar junta para sacar el país adelante y si bien también recurrió al tema de la emergencia, finalizó su discurso aseverando que “la emergencia no es el lugar donde Chile se queda, es el lugar desde donde Chile se levanta”, lo que Bunker interpreta como el paso a una segunda etapa.

Y en materia de educación, Kast volvió a un tema que siempre defendió y que es asumido por sus seguidores como un compromiso, como es devolverle a los padres facultad de elegir el proyecto educativo para sus hijos, ya que anunció que el Ejecutivo ingresará un proyecto en esa línea y donde también ponderará el mérito de los alumnos.