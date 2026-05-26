De promesa del Ministerio Público a formalizado por tráfico: exfiscal quedó en prisión preventiva por ingresar drogas a recinto penal

El abogado fue sorprendido intentando introducir cocaína, dinero y alcohol a la cárcel de Alto Hospicio. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva bajo el argumento de que la libertad del imputado constituye un riesgo para la sociedad.

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado y exfiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, tras ser formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en calidad de autor consumado.

​El profesional fue detenido la tarde del domingo por personal de Gendarmería, tras ser sorprendido ingresando sustancias ilícitas, dinero en efectivo y especies prohibidas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna, mientras acudía en calidad de defensor privado.

​Operativo en Alto Hospicio

​El incidente se registró cerca de las 14:50 horas del domingo, momento en que Díaz se disponía a visitar a cinco internos distribuidos en tres módulos diferentes del recinto penitenciario. Durante los controles de seguridad rutinarios, los funcionarios detectaron un paquete de gran tamaño oculto entre las vestimentas del abogado.

​En total, se le incautaron 202,86 gramos de drogas, divididos en 156,32 gramos de cocaína base (distribuidos en 48 envoltorios) y 43,96 gramos de clorhidrato de cocaína (en 10 envoltorios). A esto se sumó la incautación de $ 103 mil en efectivo, un teléfono celular y una botella de licor que el abogado entregó voluntariamente tras ser descubierto.

​Formalización y estrategia judicial

​Durante la audiencia de control de detención, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, solicitó la máxima cautelar argumentando la gravedad del delito y el lugar de su comisión.

​"El tribunal acogió nuestra posición en orden a estimar que estábamos ante la figura de un delito de tráfico de drogas por la cantidad, por la peligrosidad de la misma y por el lugar donde se está desarrollando", señaló Arriaza, agregando que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad.

​Por su parte, la defensa de Díaz, quien optó por guardar silencio, intentó evitar la prisión preventiva argumentando que el expersecutor es paciente psiquiátrico desde el año 2014. El Ministerio Público desestimó el argumento en esta etapa procesal, señalando que los antecedentes de salud mental deberán ser acreditados formalmente durante la investigación.

​El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de las indagatorias, periodo en el que se realizarán diversos peritajes, incluyendo el análisis del dispositivo móvil incautado.

El declive de una carrera judicial

​El arresto de Díaz contrasta radicalmente con sus inicios en el Ministerio Público. En 2008, con apenas 34 años, tuvo un ascenso meteórico al ser designado por Sabas Chahuán como Fiscal Regional de O'Higgins, tras liderar unidades clave de la institución en la zona.

​Sin embargo, su carrera se desplomó estrepitosamente en 2010, cuando fue acusado de recibir sobornos de un imputado en una millonaria estafa y denunciado por asistir a una audiencia con hálito alcohólico. Tras ser suspendido y enfrentar un sumario, optó por renunciar a la fiscalía. Las polémicas continuaron en 2015, cuando fue detenido y formalizado por violencia intrafamiliar en Machalí. El parte policial detalló que agredió a su esposa luego de que ella lo sorprendiera manipulando una bolsa con polvo blanco, la cual terminó siendo arrojada al inodoro.