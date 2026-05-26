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De promesa del Ministerio Público a formalizado por tráfico: exfiscal quedó en prisión preventiva por ingresar drogas a recinto penal

El abogado fue sorprendido intentando introducir cocaína, dinero y alcohol a la cárcel de Alto Hospicio. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva bajo el argumento de que la libertad del imputado constituye un riesgo para la sociedad.

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Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 16:30 hrs.

seguridad justicia narcotráfico drogas tribunales delincuencia
<p>De promesa del Ministerio Público a formalizado por tráfico: exfiscal quedó en prisión preventiva por ingresar drogas a recinto penal</p>

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