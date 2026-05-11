Iquique pierde más de 20 mil pasajeros al mes tras ajuste de vuelos en aeropuerto Diego Aracena

La movilidad aérea cayó 13,1% en el primer trimestre y el terminal se convirtió en uno de los aeropuertos con peor desempeño del país. Operadores apuntan a menor oferta de vuelos y cambios en la estrategia de las aerolíneas.

El aeropuerto Diego Aracena de Iquique fue el terminal aéreo del país que registró la cuarta mayor caída en movilidad de pasajeros durante el primer trimestre, de acuerdo con datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Según las cifras, la baja alcanzó 13,1% respecto del mismo período del año pasado, solo superada por las registradas en Puerto Montt, Chillán y Osorno.

Desde Aport Operaciones, concesionaria del terminal, explicaron que el descenso se produjo luego de un inicio de año marcado por una fuerte desaceleración. Felipe Albarracín, gerente comercial de la firma, sostuvo que el fenómeno respondió principalmente a ajustes operacionales de las aerolíneas. “Este primer trimestre de enero, febrero y marzo tuvimos un 17% de baja en las operaciones. Somos el aeropuerto a nivel nacional con la caída más fuerte”, afirmó.

El ejecutivo detalló que la disminución de frecuencias fue uno de los factores más relevantes. “La operatividad disminuyó de 18 a 14 vuelos promedio los fines de semana, lo que en términos prácticos significa cerca de 20 mil pasajeros menos al mes”, indicó.

Albarracín explicó que las aerolíneas priorizaron rutas internacionales y mercados considerados más rentables. “Perú o Colombia, Brasil, sumado a un alza de 30% en los costos nacionales”, señaló.

También apuntó a factores asociados al entorno económico y regulatorio. “Asimismo, apuntó a la rigidez de la Ley de Concesiones y la falta de personal en servicios públicos como Aduanas y PDI, recordando que “en verano se produjeron demoras críticas debido a que los mismos funcionarios que debían cubrir ingresos y salidas simultáneamente””, publicó el medio local.

Desde la industria sostienen que el comportamiento del aeropuerto de Iquique también refleja una tendencia más amplia de desaceleración económica. “Este contexto responde a un cambio de patrón de factores; por una parte, la extensión del conflicto internacional ha mantenido alza el precio de los combustibles, mientras que, a nivel local, la economía ha mostrado una desaceleración”, comentó Milsa Ostojic, directora regional de Sernatur Tarapacá.

Menor conectividad y apuesta internacional

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, vinculó la caída con la necesidad de fortalecer la conectividad internacional de la ciudad y avanzar en proyectos de integración regional. “Estamos generando conversaciones con Paraguay y el Consulado de Perú para levantar vuelos directos desde Iquique a Lima y también con la capital paraguaya”, afirmó.

Soria agregó que la estrategia apunta a posicionar a Iquique como un hub internacional. “Queremos trabajar para visibilizar a Iquique en el mundo; hemos conversado con la cancillería de Brasil para conectar con Campo Grande y extender rutas hacia Santa Cruz que fortalezcan nuestras capacidades logísticas y posición estratégica”, señaló.

El retroceso en pasajeros ocurre en medio de un escenario de ajuste para la industria aérea nacional y de una creciente competencia entre terminales regionales por atraer nuevas rutas y frecuencias.