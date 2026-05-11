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Iquique pierde más de 20 mil pasajeros al mes tras ajuste de vuelos en aeropuerto Diego Aracena

La movilidad aérea cayó 13,1% en el primer trimestre y el terminal se convirtió en uno de los aeropuertos con peor desempeño del país. Operadores apuntan a menor oferta de vuelos y cambios en la estrategia de las aerolíneas.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 09:35 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte IQUIQUE Tarapacá Aeropuertos pasajes turismo regiones
<p>Iquique pierde más de 20 mil pasajeros al mes tras ajuste de vuelos en aeropuerto Diego Aracena</p>

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