Tarapacá pone en marcha megaproyecto solar con uno de los mayores sistemas de almacenamiento energético de Latinoamérica
El proyecto “Víctor Jara” incorpora un sistema BESS de 200 MW y hasta cinco horas de autonomía, tecnología que permitirá almacenar excedentes de energía solar para inyectarlos al Sistema Eléctrico Nacional en horarios de mayor demanda. La iniciativa posiciona a Tarapacá como uno de los principales polos de almacenamiento energético del país.
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Tarapacá sigue consolidando su posición como uno de los principales polos de energía renovable del país. Este miércoles, la ministra de Energía Ximena Rincón, encabezó la inauguración del parque fotovoltaico “Víctor Jara”, proyecto emplazado en la región y que incorpora uno de los sistemas de almacenamiento energético más grandes de Latinoamérica.
La iniciativa utiliza energía solar para generar electricidad y cuenta con un sistema Battery Energy Storage System (BESS) de hasta 200 MW, con capacidad de almacenamiento por hasta cinco horas. La tecnología permitirá guardar la energía excedentaria producida durante el día para luego inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en los horarios de mayor consumo.
Durante la actividad, la ministra destacó el avance que representa este tipo de infraestructura para la transición energética del país “que el sol del desierto de Tarapacá ilumine hogares chilenos en la noche no es solo un dato técnico: es una imagen poderosa de dónde queremos llevar la energía en Chile. Estamos construyendo una matriz eléctrica más limpia, segura y accesible para todas las personas, y el almacenamiento de energía es la pieza que hace posible ese salto”, afirmó.
La secretaria de Estado agregó que “seguiremos trabajando para que Chile sea un foco de inversión y liderazgo en energías limpias y almacenamiento en América Latina, porque cuando apostamos por las renovables, apostamos por energías más baratas al servicio de las personas y del crecimiento de nuestra economía”.
Impulso al almacenamiento
El proyecto busca enfrentar uno de los principales desafíos de la expansión renovable en Chile, cómo almacenar la energía solar generada durante el día para utilizarla en los horarios de mayor consumo eléctrico. Con este sistema de almacenamiento, el parque podrá guardar excedentes de energía y aportar mayor estabilidad y flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional, en medio del rápido crecimiento que ha tenido la generación solar en el norte del país.
La puesta en marcha de la iniciativa también consolida a Tarapacá como uno de los territorios que está concentrando el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético a gran escala, un segmento que ha comenzado a captar inversiones relevantes en paralelo al avance de las energías renovables.
A nivel regional, este tipo de proyectos también está asociado a nuevas inversiones, generación de empleo e infraestructura ligada a la industria energética, uno de los sectores que más crecimiento ha mostrado en el norte en los últimos años.
Durante su paso por la región, la ministra de Energía también participó en el Gabinete Regional junto a la delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, y sostuvo reuniones con autoridades locales para revisar proyectos e iniciativas energéticas en desarrollo.
Visita a Poroma
La agenda de la ministra en Tarapacá también incluyó la inauguración del proyecto "Construcción Sistema Fotovoltaico Híbrido" en la localidad de Poroma, comuna de Huara, iniciativa que permitió entregar suministro eléctrico permanente a 23 familias del poblado tras años dependiendo de un generador diésel que operaba solo algunas horas al día.
La obra consideró una inversión superior a $265 millones e incluyó una planta fotovoltaica híbrida, sistemas de respaldo energético, alumbrado público y la instalación eléctrica interior de las viviendas beneficiadas. Además, se incorporaron luminarias LED y nueva infraestructura de distribución eléctrica adaptada a las condiciones de la localidad.
Con la puesta en marcha del proyecto, Poroma pasó a contar con energía las 24 horas del día, un cambio que busca mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y acceso a servicios básicos para uno de los poblados del interior de Tarapacá.
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