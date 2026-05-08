Teck Quebrada Blanca acuerda plan ambiental por $ 9.850 millones tras cargos de la SMA
La minera ejecutará medidas durante 24 meses luego de que la autoridad ambiental detectara ocho incumplimientos en su operación en Tarapacá, cuatro de ellos de carácter grave.
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. en el marco del proceso sancionatorio abierto por incumplimientos ambientales detectados en su operación ubicada en la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá.
Con esta decisión, el organismo suspendió el procedimiento sancionatorio mientras la empresa ejecuta una serie de medidas comprometidas para corregir las observaciones formuladas por la autoridad ambiental. El programa contempla acciones por aproximadamente $ 9.849 millones y un plazo de implementación de 24 meses.
La causa se originó tras una formulación de cargos de la SMA que incluyó ocho infracciones, cuatro catalogadas como graves y otras cuatro como leves.
Entre los incumplimientos graves, la autoridad identificó fallas en medidas destinadas a proteger formaciones vegetacionales azonales, la implementación incompleta del plan de rescate y relocalización de vizcachas (Lagidium viscacia), deficiencias en acciones de protección de la golondrina de mar (Oceanodroma markhami) y posibles afectaciones a ejemplares de la especie vegetal Metharme lanata.
Los cargos leves, en tanto, estuvieron relacionados con incumplimientos en medidas de control de tránsito vehicular, falencias en la protección del gaviotín chico (Sterna lorata), debilidades en el seguimiento de recursos bentónicos y ecosistemas marinos, además de retrasos en la actualización de información en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la SMA.
Medidas y monitoreo
El Programa de Cumplimiento aprobado incorpora monitoreos permanentes en sectores sensibles, delimitación física de flora singular y la actualización del plan de rescate y relocalización de vizcachas, incluyendo mejoras metodológicas, capacitación de personal y acciones de enriquecimiento de hábitat.
En paralelo, la minera comprometió medidas específicas para reducir impactos sobre fauna y flora protegida. En el caso de la golondrina de mar, el plan considera control de iluminación en instalaciones, estudios conductuales, rescate, liberación y seguimiento de ejemplares.
Respecto de Metharme lanata, la empresa deberá ejecutar monitoreos ampliados, resguardo físico de individuos y procesos de inducción para trabajadores sobre la sensibilidad ambiental del área.
Desde la SMA señalaron que, con la aprobación del PDC, el proceso sancionatorio queda suspendido, aunque podrá reactivarse “en cualquier momento” si se detectan incumplimientos en las acciones comprometidas por la compañía.
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