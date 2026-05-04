Tribunal Ambiental anula fin anticipado de evaluación de parque solar Oxum por falta de fundamentos del SEA
El proyecto, de US$ 362 millones y 362,76 MW en Tarapacá, retomará su tramitación tras fallo que descartó impactos concluyentes sobre comunidades indígenas y cuestionó la base técnica del término anticipado.
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El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación presentada por la empresa eléctrica a cargo del proyecto Parque Fotovoltaico Oxum del Tamarugal y dejó sin efecto la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá que había puesto término anticipado a su evaluación ambiental.
La controversia se originó luego de que el SEA decidiera cerrar el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), argumentando que la iniciativa podría generar efectos significativos sobre grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en particular por la eventual afectación de rutas de trashumancia y del denominado “Camino Real”.
Sin embargo, el tribunal concluyó que dicha decisión se sustentó en antecedentes no concluyentes y que las observaciones detectadas durante la evaluación podían ser subsanadas dentro del mismo procedimiento. Según el fallo, existía información relevante presentada por el titular que permitía analizar los eventuales impactos, por lo que las discrepancias “no tenían un carácter insubsanable”.
Además, la sentencia descartó la existencia de evidencia suficiente para acreditar una afectación al “Camino Real”, señalando que no contaba con respaldo arqueológico o patrimonial y que se basaba únicamente en referencias sin corroboración externa.
Criterios del tribunal y precedente
El fallo también consideró antecedentes de proyectos fotovoltaicos cercanos como Jardín Solar, El Carmelo y Víctor Jara donde, frente a cuestionamientos similares sobre rutas de trashumancia, la autoridad optó por solicitar aclaraciones en lugar de decretar un término anticipado.
En esa línea, el tribunal observó que los pronunciamientos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no fueron uniformes en la zona, lo que debilitó la base del acto administrativo impugnado.
Con estos antecedentes, la instancia resolvió acoger la reclamación, declarar nula la resolución del SEA y dejar sin efecto el término anticipado, permitiendo que la evaluación ambiental continúe su curso. Asimismo, no se condenó en costas al organismo, al estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Proyecto Oxum
El proyecto Parque Fotovoltaico Oxum del Tamarugal se emplazaría en la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá e involucra la construcción y operación de una planta solar de 362,76 MW de capacidad.
La iniciativa contempla la instalación de 541.400 paneles fotovoltaicos y una línea de transmisión de 220 KV para su conexión al Sistema Eléctrico Nacional, con una inversión superior a US$ 362 millones y una vida útil estimada de 30 años.
El fallo reabre así la tramitación ambiental de uno de los proyectos solares de mayor escala en la región, en un contexto de creciente judicialización de iniciativas energéticas y de exigencias sobre su relación con comunidades y territorios.
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