Histórico exgerente de Telefónica asume como máximo ejecutivo en la empresa de colchones Rosen

El ingeniero civil industrial Rafael Zamora Sanhueza estuvo 33 años en la firma de telecomunicaciones, que este año pasó a ser controlada por Millicom.

Rosen anunció hoy el nombramiento de Rafael Zamora Sanhueza como nuevo gerente general de la empresa, quien asumió oficialmente el cargo a partir del pasado 1 de mayo.

Zamora es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios. Según la compañía, el ejecutivo cuenta con una destacada trayectoria en roles ejecutivos en el grupo Telefónica en Chile, donde estuvo 33 años.

Allí lideró las áreas de finanzas, estrategia y comercial, entre otras, impulsando el crecimiento de los negocios y procesos de transformación en entornos altamente competitivos.

En su nuevo rol, Rosen explicó que Zamora "asume el desafío de liderar una nueva etapa de la empresa y su estrategia de desarrollo, profundizando los estándares de excelencia que han caracterizado a la compañía por más de seis décadas".

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Según la firma, su gestión estará orientada a seguir impulsando el crecimiento, la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia operacional, así como a fortalecer el posicionamiento de la marca en Chile y en los mercados internacionales.

"El directorio de Rosen agradece y reconoce la valiosa gestión y trayectoria de Agustín Alfonso Herranz, quien lideró la compañía por más de trece años, consolidando su crecimiento y contribuyendo significativamente al desarrollo y fortalecimiento de la organización", indicó.