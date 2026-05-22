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La expansión de Fashion’s Park en Chile: retailer ya suma 126 tiendas y apuesta por seguir creciendo en regiones

La firma fundada por una familia taiwanesa está en las 16 regiones del país, con 100 locales Fashion’s Park, 15 de Dutties y 11 de Holly Concept.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 20:30 hrs.

Laura Guzmán
<p>Foto: Tamara Silva</p>

Foto: Tamara Silva

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