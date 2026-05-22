Filial comercial de Grupo Patio eleva en 160% sus ganancias al consolidar negocios en Chile y Perú

La filial comercial del Grupo Patio -ligado a Gabriela y Paola Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding- registró un alza de 160% en sus utilidades en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los $ 5.364 millones. "Estos resultados reflejan el impacto positivo de la estrategia corporativa de la compañía, enfocada en el desarrollo, integración y administración de activos inmobiliarios en Chile, Perú y España", dijo la compañía en un comunicado.

Patio Comercial reportó un fuerte incremento en sus ingresos durante el período, los que superaron los $ 16.600 millones, esto es cuatro veces superior al primer trimestre de 2025.

"Este desempeño fue impulsado principalmente por su estrategia de crecimiento en su participación propietaria en activos comercial que opera la compañía, tales como la consolidación de cinco outlets, junto con un mejor comportamiento orgánico de su portafolio", detalló la firma.

En la misma línea, el Ebitda de Patio Comercial aumentó en 2,9 veces en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los $ 8.238 millones.

Sobre lo que viene, la compañía dijo que "seguiremos enfocados en fortalecer nuestro portafolio, mantener altos niveles de ocupación y avanzar en una gestión financiera disciplinada que nos permita seguir creciendo de manera sostenible”, afirmó el gerente de Administración y Finanzas de Grupo Patio, Pablo Cortés.

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Entre los hitos destacados del primer trimestre de 2026 resalta la toma de control y consolidación de Patio Outlet La Fábrica, lo que aportará más de $ 3.000 millones anuales al Ebitda de Patio Comercial.

Además, el activo cuenta con un 99% de ocupación y más de 18.000 metros cuadrados (m²) arrendables, superficie que superará los 24.000 m² una vez finalizados los trabajos de ampliación en los que se encuentra actualmente el centro comercial.

Lo anterior se suma a la consolidación propietaria de cuatro outlets en Chile y seis centros comerciales en Perú durante el segundo semestre 2025, así como a la toma de control del 51% de Estructuras Marfil durante el último trimestre de ese año -dedicado al arriendo y venta de estructuras modulares para bodegas- y cuyos resultados comenzaron a reflejarse en el primer trimestre de este año, comparándose positivamente respecto del mismo período de 2025.

Esta estrategia ha permitido a Patio Comercial generar un mayor Ebitda anualizado de $ 18.000 millones.

Junto con ello, resaltó la integración de activos en operación, impactando positivamente en la eficiencia operacional, y la disminución del nivel de endeudamiento mediante la optimización de la estructura de capital, a través de una rotación disciplinada de activos y la desinversión en activos no estratégicos para el negocio.

Patio Comercial es 100% filial de Grupo Patio, sociedad matriz dedicada al desarrollo y operación de activos inmobiliarios en los segmentos de centros comerciales, edificios de oficinas e industrial (bodegas), teniendo proyectos y operaciones en Chile, Perú y España.

La sociedad agrupa los activos en operación, una vez que su generación de rentas está estabilizada, en los segmentos comercial, oficinas e industrial.

Actualmente administra más de 728 mil m² de GLA, cuenta con más de 100 activos bajo administración y mantuvo una ocupación cercana al 90% durante el primer trimestre de este año.