Hermanas Paola y Gabriela Luksic compran histórica productora de cerámica en Sevilla
La operación se dio en el contexto del proceso de liquidación de La Cartuja Pickman, en el cual las empresarias chilenas se quedaron con la compañía junto a un socio.
Noticias destacadas
La sociedad integrada por las hermanas Paola y Gabriela Luksic, junto con el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, se adjudicó la unidad productiva de La Cartuja Pickman, histórica fábrica de cerámica ubicada en Sevilla.
La operación se dio en el contexto del proceso de liquidación de la sociedad Ultrata, por lo cual, en estricto rigor, fue una adjudicación que salvó a la fábrica nacida en 1841 de la quiebra. Este jueves, el Juzgado de lo Mercantil N°3 de esa ciudad puso término al proceso concursal de Ultrata, que hasta ahora había sido el titular de los activos ligados a la marca de loza fina europea.
La oferta adjudicada considera la asunción de las obligaciones pendientes con la Seguridad Social asociadas a los trabajadores que pasarán a formar parte de la nueva sociedad. Asimismo, la operación incluye la adquisición de las marcas asociadas a la empresa y el contrato de arrendamiento del recinto donde actualmente se desarrolla la producción.
Fundada en el siglo XIX, La Cartuja Pickman es una fábrica de cerámica cuya producción se ha desarrollado tradicionalmente en Sevilla, asociada a la elaboración de vajillas y piezas de loza fina. La historia de la empresa comenzó scuando el británico Charles Pickman compró el monasterio cartujano para instalar su fábrica de loza.
"A diferencia de otras empresas que contaron con edificios creados para uso fabril, Pickman tuvo que adaptar y aprovechar las instalaciones y dependencias existentes en el monasterio para instalar su industria", se relata en el sitio de la compañía.
Según se indicó en un comunicado de prensa, la adjudicación de la unidad productiva permite “preservar la continuidad de su actividad productiva, resguardar el valor histórico de la marca y mantener una parte significativa del empleo”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete