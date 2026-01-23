Hermanas Paola y Gabriela Luksic compran histórica productora de cerámica en Sevilla

La operación se dio en el contexto del proceso de liquidación de La Cartuja Pickman, en el cual las empresarias chilenas se quedaron con la compañía junto a un socio.

La sociedad integrada por las hermanas Paola y Gabriela Luksic, junto con el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, se adjudicó la unidad productiva de La Cartuja Pickman, histórica fábrica de cerámica ubicada en Sevilla.

La operación se dio en el contexto del proceso de liquidación de la sociedad Ultrata, por lo cual, en estricto rigor, fue una adjudicación que salvó a la fábrica nacida en 1841 de la quiebra. Este jueves, el Juzgado de lo Mercantil N°3 de esa ciudad puso término al proceso concursal de Ultrata, que hasta ahora había sido el titular de los activos ligados a la marca de loza fina europea.

La oferta adjudicada considera la asunción de las obligaciones pendientes con la Seguridad Social asociadas a los trabajadores que pasarán a formar parte de la nueva sociedad. Asimismo, la operación incluye la adquisición de las marcas asociadas a la empresa y el contrato de arrendamiento del recinto donde actualmente se desarrolla la producción.

Fundada en el siglo XIX, La Cartuja Pickman es una fábrica de cerámica cuya producción se ha desarrollado tradicionalmente en Sevilla, asociada a la elaboración de vajillas y piezas de loza fina. La historia de la empresa comenzó scuando el británico Charles Pickman compró el monasterio cartujano para instalar su fábrica de loza.

"A diferencia de otras empresas que contaron con edificios creados para uso fabril, Pickman tuvo que adaptar y aprovechar las instalaciones y dependencias existentes en el monasterio para instalar su industria", se relata en el sitio de la compañía.

Según se indicó en un comunicado de prensa, la adjudicación de la unidad productiva permite “preservar la continuidad de su actividad productiva, resguardar el valor histórico de la marca y mantener una parte significativa del empleo”.