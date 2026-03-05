Click acá para ir directamente al contenido
El nuevo frente del Ministerio de Transportes: Subus recurre a Contraloría por adjudicación de “ofertas temerarias”

La operadora histórica del sistema capitalino impugna el proceso de toma de razón, acusando que la cartera validó propuestas económicas un 15% inferiores al promedio. En paralelo, la disputa escala al TDLC por el límite de flota de los grandes actores del sector.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 16:06 hrs.

