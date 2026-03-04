Mayores escrituraciones llevan a Paz Corp a cerrar el año con alza de 34% en ingresos

Las utilidades de la firma también subieron un 20,4%.

Paz Corp cerró 2025 con cuentas alegres. Según reportó la firma inmobiliaria, durante el ejercicio pasado sus utilidades experimentaron un alza de 20,4%, alcanzando los $ 16.705 millones.

En tanto, la compañía cerró 2025 con $ 197.047 millones en ingresos, es decir, un alza de 34,3% respecto de 2024. Este desempeño, explicó la firma, se debe a un mayor volumen de escrituración en Chile y Perú.

Respecto a las escrituraciones, éstas tuvieron un crecimiento interanual de 14%; mientras que las promesas experimentaron un alza de 14,4%.

“2025, pese a ser un año muy desafiante, terminó siendo un buen año para la compañía. En Chile, el mercado inmobiliario mostró señales de reactivación a partir del segundo semestre, apoyada por la baja gradual de las tasas hipotecarias y el subsidio a la tasa, lo que impulsó la venta de proyectos con entrega inmediata. En paralelo, Perú registró un sólido desempeño, respaldado por un atractivo portafolio de proyectos, reforzando nuestra estrategia de diversificación”, señaló el gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo.

Y agregó que “la solidez de nuestros fundamentos, unido a las señales de una recuperación gradual del mercado inmobiliario en Chile, nos permite enfrentar 2026 con mayor optimismo”.