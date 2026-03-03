Siete accionistas de Falabella postulan a Fernando de Peña al directorio y asoma como presidente del retailer

La crisis que en algún momento sufrió Falabella en sus planillas de resultados, azotada por la inflación y la contracción del consumo, también tuvo su correlato a nivel de directorio, en una trama que -tras 22 años- terminó con el fin del pacto de accionistas entre las siete distintas ramas de las familias Del Río, Cúneo y Solari.

En los estados financieros, la crisis ya fue olvidada en el retailer que vio crecer sus utilidades un 180% el año pasado, hasta los US$ 1.485 millones. En la alta cúpula de la empresa, la trama no se termina de cerrar y es donde hoy se están dando las últimas grandes definiciones.

Para hacer memoria: cuando Falabella atravesaba su crisis, en 2023, distintos miembros de las familias controladoras dejaron el gobierno corporativo dando paso a experimentados directores de empresas, como Alfredo Moreno y Enrique Ostalé.

La cirugía llegó a tal profundidad que este último tomó la presidencia de la firma en reemplazo de Carlo Solari Donaggio. 134 años después de la creación del conglomerado, el exCEO de Walmart Chile se convertía en el primer timonel de la empresa ajeno a las familias de raíces italianas que la fundaron.

Desde esa fecha, la propiedad del retailer también ha sufrido modificaciones accionarias relevantes. Las familias Müller y Fürst, históricas accionistas de Mallplaza, han ido vendiendo participación en la filial de centros comerciales para ganar presencia en la matriz, sumando cerca de un 8,5% de participación y, por ende, ganando la posibilidad de tener un espacio en el directorio.

En contraste, Bethia (la rama de Liliana Solari junto a sus hijos Carlos y Andrea Heller) ha ido disminuyendo su participación a cerca de un 4,6%.

Con ese telón de fondo, el próximo 17 de marzo se realizará la junta ordinaria de accionistas de Falabella que, en esta ocasión, tendrá que definir el directorio para los próximos tres años. Este miércoles, los accionistas ya presentaron a los ocho candidatos, quedando pendiente solo el cupo de las AFP. Seis ya integran la mesa, dos debutan. Y lo harían en grande.

Conocedores de las tratativas describen la llegada de Fernando de Peña a Falabella como el inicio de “una nueva etapa”, donde los bloques históricos comenzaron a diluirse y las decisiones apuntan a una lógica más transversal.

El candidato de unidad

El nombre clave es el de Fernando de Peña. La carta del exCEO de Mallplaza como una opción para presidir el directorio fue adelantada en noviembre pasado por DFMAS y esta semana su nominación se terminó por oficializar.

Lo relevante no es solo su llegada, sino el respaldo que la acompaña. Su nombre fue impulsado por distintos accionistas del grupo, algo poco común en la historia reciente de la compañía y que refleja el nuevo escenario que se abrió tras el fin del pacto de accionistas.

De Peña, que en 2025 dejó Mallplaza tras 35 años como su gerente general, fue propuesto en una carta interna encabezada por Inversiones Avenida Borgoño, ligada a la familia Fürst.

Dicha carta, a modo de apoyo, contó con la firma de Piero y Sandro Solari Donaggio; Sergio Cardone Solari; José Luis y Carolina del Río Goudie; Juan Cúneo Solari; María Cecilia Karlezi Solari; y Rodrigo Debesa y Elizabeth Lehmann (líderes de los family offices de los hermanos Francisca y Juan Carlos Cortés Solari, respectivamente).

En la misiva se destaca la trayectoria de De Peña en retail, comercio físico, e-commerce y centros comerciales en la región; experiencia que, recalcaron, será clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros del grupo.

Conocedores de las tratativas describen su llegada como el inicio de “una nueva etapa”, donde los bloques históricos comenzaron a diluirse y las decisiones apuntan a una lógica más transversal.

De Peña, en el fondo, es un candidato de unidad. En un principio, el exMallplaza era un nombre impulsado por los Solari Donaggio y, de a poco, fue ganándose la venia de los demás grupos de accionistas.

Y así, no solo entraría al directorio, sino que se perfila con fuerza como candidato a presidirlo. Para ello, requiere al menos cinco votos de sus pares, respaldo que -según cálculos preliminares de personas cercanas al grupo- estaría asegurado.

Müller y los que siguen

La segunda nueva incorporación es el socio y co-head de finanzas corporativas de Altis (administradora de fondos), Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quien representará a la familia en el proceso.

Los otros seis candidatos ya forman parte del directorio. Los tres primeros son María Cecilia Karlezi (Grupo Auguri), Juan Carlos Cortés Solari (Corso) y Carlo Solari Donaggio (San Vitto), que en conjunto controlan cerca del 35% de la propiedad.

A ellos se suma Paola Cúneo, quien a través de Inversiones y Rentas Liguria posee más del 9% de la compañía; y Juan Pablo del Río Goudie, cuya familia mantiene cerca de un 15% de la propiedad. Este último reemplaza a su hermano, José Luis del Río, quien en enero anunció su salida de distintos directorios. De la mano del clan del Río, también se repite en la nómina al actual director de la empresa, Alfredo Moreno.

Con este reordenamiento, el director independiente, Germán Quiroga, y el actual presidente de la empresa, Enrique Ostalé, quedarían fuera de la firma.

Así, solo queda la incógnita de quién será el candidato nominado por las AFP, que actualmente son representadas por Andrés Roccatagliata.