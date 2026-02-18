Go Açaí, la heladería de moda, acelera su expansión en Chile y proyecta cerrar 2026 con 25 locales

Inauguró su primera tienda recién en octubre y han estado expandiéndose con velocidad bajo un modelo de franquicia.

El açaí, fruto originario de la región amazónica de Sudamérica -con Brasil como principal productor mundial- ha ganado terreno en Chile en los últimos años. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha destacado su alta capacidad antioxidante, lo que ha contribuido a posicionarlo como uno de los llamados “superalimentos” a nivel global.

En ese contexto, Go Açaí se ha transformado en uno de los ejemplos visibles de la expansión del producto en el país. La compañía inició la preproducción de su primer local en junio de 2025 e inauguró su primera tienda el 24 de octubre de ese mismo año. Actualmente cuenta con 11 tiendas abiertas.

El CEO y fundador de la firma, Camilo Figueroa, señaló que durante 2025 la empresa invirtió cerca de $ 600 millones, recursos que han estado destinados principalmente al crecimiento de la marca y a la apertura de nuevos locales.

Desde la compañía argumentan que el boom del fruto brasileño responde al cambio en los hábitos de consumo. “Está alineado con el tema de la vida saludable. La gente está buscando cada vez más esto y es sabroso, saludable para deportistas y no deportistas”, afirmó Figueroa.

A su juicio, el fenómeno todavía tiene espacio para seguir creciendo. “Probablemente ahora está en crecimiento y después se va a establecer, pero todavía hay mucha gente que no lo ha probado. Nosotros estamos llegando cada vez más a ese público”, agregó Figueroa.

Según la empresa, el público objetivo se ha ampliado significativamente. “El espectro de gente que está consumiendo comida saludable ya no es solamente la gente con mayor poder adquisitivo, sino que todos”, sostuvo el ejecutivo, quien añadió que el crecimiento exponencial de la marca también se explica por una puesta en escena “muy atractiva para el consumidor chileno”.

Dado que el fruto no se produce en Chile, la empresa importa cerca de dos contenedores al mes desde Brasil, los que mantienen congelados para asegurar continuidad en el abastecimiento.

Modelo de negocios

El modelo de crecimiento de la compañía está basado en franquicias. Actualmente cuentan con cinco locales propios y el resto opera bajo este formato. Entre los socios están Federico Merino, creador de la franquicia Street Wrap; Camilo Figueroa, fundador del restaurante 5unset Lounge en Maitencillo; y Felipe Hiller. Según afirman, los franquiciados reciben asesorías en diseño, operación y consumo, con el objetivo de facilitar la replicabilidad del modelo.

De cara a 2026, Go Açaí proyecta cerrar el año con 25 locales operativos, duplicando su presencia actual. Para ello, contemplan una inversión similar a la de este año, cercana a $600 millones. En ese sentido, la expansión incluirá regiones, en marzo abrirán una tienda en Concepción y ya tienen otras aperturas programadas en zonas donde no contaban con presencia anteriormente.

La expansión proyectada estaría acercándose a su límite ya que luego de estas aperturas -consultado sobre si queda espacio para seguir creciendo en el mercado chileno-, Figueroa afirmó que “sí, pero no mucho más”.