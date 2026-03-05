La fórmula con la que Sodimac superó dos trimestres de pérdidas

Desde la firma explican que la optimización de surtido e inventarios y un mix de productos de mayor valor impactaron en la mejora de ventas, márgenes y el salto de utilidades al cierre de 2025. Con todo, uno de los factores claves para el repunte fue el fortalecimiento del e-commerce

Los últimos resultados de Sodimac Chile dieron señales de un leve asomo de repunte tras dos trimestres de pérdidas. Y es que la filial del grupo Falabella presentó un aumento en su desempeño al cierre de 2025, con mejores ventas y márgenes, apuntalados por el fortalecimiento en la estrategia online y un mix de productos más favorable.

Los ingresos de explotación de la compañía subieron 5,5% hasta los $ 2,6 billones. En ese sentido, la mejora no solo fue en volumen, sino que también registró una leve alza en el margen bruto -pasando de 29,2% a 30%-. En tanto, el resultado operacional tuvo una variación de 68,3% con respecto al mismo período que el año anterior.

Las utilidades, por otro lado, fueron el gran salto. La filial dedicada al mejoramiento del hogar obtuvo beneficios que alcanzaron los $ 10.776 millones, multiplicándose por más de seis veces respecto del año anterior, y representando un 0,4% del total de los ingresos, versus un 0,1% en 2024.

Consultados por DF, desde Sodimac atribuyeron el desempeño a una mejora en la ejecución comercial y operacional en el negocio a nivel regional. “Durante el año, la compañía avanzó en la optimización de surtido, mejor gestión de inventarios, fortalecimiento del canal digital y una propuesta omnicanal más integrada, lo que permitió capturar demanda incluso en un entorno macroeconómico aún desafiante”, señalaron.

Y agregaron: “El crecimiento se explica por aportes tanto del canal online como del canal físico. Este avance se apoya en un desempeño equilibrado, con mejoras en el ticket promedio y un mayor número de transacciones”.

Canal digital

De cara a 2025, Sodimac ya había puesto el acento en potenciar el e-commerce, con mejoras en su canal digital y el despliegue del concepto de “superstore especialista”. En su análisis razonado, la firma apunta a que ese foco se reflejó en la performance de las principales campañas del año: CyberDay (octubre) y Black Friday (noviembre) rindieron mejor que en 2024. En paralelo, desde Sodimac añadieron a DF que el canal online anotó en el trimestre un alza de 10% en el GMV, apoyada tanto en la propuesta “especialista” como en los eventos comerciales del periodo.

La estrategia digital también se apoyó en la expansión de sellers y en mejoras operativas: logística, velocidad y nivel de servicio en la entrega, aspectos que la compañía identificó como factores relevantes para sostener el crecimiento de ingresos del ejercicio y reforzar la propuesta omnicanal.

En el comentario de resultados, la filial de Falabella indicó que este crecimiento vino acompañado de un aumento en la actividad operativa, con gastos logísticos que se incrementaron e $ 9.826 millones, en línea con un mayor abastecimiento a tiendas y más volumen despachado, especialmente hacia regiones, donde la compañía atribuye el alza a un mayor número de transacciones..

Mix, importaciones y marcas propias

En paralelo al avance comercial, la compañía vinculó la mejora del margen a cambios en el mix. Desde Sodimac explicaron que el foco estuvo en incorporar productos importados “más novedosos y diferenciados”, lo que implicó ajustar el abastecimiento y priorizar propuestas de mayor valor para el cliente. Según la firma, esto ayudó a mejorar la rotación y avanzar hacia “márgenes más sanos”, con menor presión promocional.

La empresa también detalló que cerca del 60% de las transacciones incluyen al menos un producto de marca propia, y que su participación en ventas aumentó 2,5 puntos porcentuales al cierre de 2025, con marcas como Home Collection, Kolor, Ubermann y Bauker entre las destacadas.

El repunte también se explica por una estrategia más segmentada, con foco “especialista” para tres grupos de clientes: Hogar (consumidores), PRO (profesionales) y Empresas (B2B). En cuanto a la canasta, la firma asegura que en 2025 todas las categorías registraron crecimiento, pero con una variación dependiente del canal de venta: en online destacaron Hogar y Terminaciones, mientras que en tiendas físicas sobresalieron Hogar y Jardín.

Dentro de esa mezcla, Hogar aparece como el eje más relevante. La compañía sostiene que esta categoría ganó peso relativo durante el año, con un efecto positivo en la rentabilidad dado que presenta márgenes superiores. Con la mirada puesta en 2026, la empresa indicó que espera una recuperación del sector construcción hacia el segundo semestre y que continuará profundizando su estrategia de crecimiento.