Es oficial: AFP postulan a Carolina Schmidt para sumarse al directorio de Falabella

La exministra se sumaría como una de las nuevas caras del directorio, junto a Fernando de Peña, Tomás Müller Benoit y Juan Pablo del Río.

Pasado el mediodía del viernes llegó la última nominación para integrar el directorio de Falabella, con lo que finalmente quedaron definidos los nueve nombres que aspiran a llegar a la mesa de la compañía. Y tal como había trascendido durante la semana, se trata de Carolina Schmidt.

Hace algunos días, la compañía había publicado los nominados para integrar el nuevo directorio del grupo, el cual será votado en la próxima junta ordinaria de accionistas fijada para el 17 de marzo.

La lista incluye cinco nombres ya conocidos en la mesa: María Cecilia Karlezi (Grupo Auguri), Juan Carlos Cortés Solari (Corso), Carlo Solari Donaggio (San Vitto), Paola Cúneo y Alfredo Moreno, este último respaldado por el clan Del Río.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Fernando de Peña, ex CEO de Mallplaza, quien fue apoyado por siete de los principales accionistas del grupo y que, además, corre con la ventaja de presidir el retailer.

A él se suman Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quien representará a su familia en el proceso; y Juan Pablo del Río Goudie, quien se consolidaría como el reemplazante de su hermano José Luis del Río, quien en enero anunció su salida de distintos directorios.

Así, la principal incógnita pendiente era quién sería el candidato impulsado por las AFP, actualmente representadas en la mesa por Andrés Roccatagliata, ex CEO de Ripley. Y según había trascendido durante la semana, la elegida para ocupar ese cupo era Carolina Schmidt.

Sin embargo, hasta ahora nadie había confirmado el nombre. Además, durante la semana Schmidt no aparecía inscrita en el registro de directores de las aseguradoras, requisito necesario para asumir un puesto en directorios en representación de los fondos de pensiones.

Eso cambió este jueves, cuando su nombre apareció en dicho registro y, pasado el mediodía, Falabella informó que AFP Capital -en representación de los fondos de pensiones que administra- había postulado oficialmente a la exministra.

Las razones

Según conocedores de las tratativas, inicialmente las administradoras buscaban reelegir a Roccatagliata en el directorio. Sin embargo, no contaban con los votos suficientes para levantar su candidatura.

La normativa establece que con un 8,5% de la propiedad se puede acceder a un cupo en el directorio, porcentaje que podría disminuir si concurre un menor número de accionistas a la junta. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, al cierre de diciembre pasado las administradoras controlaban el 6,03% del retailer.

Ante ese escenario, explicaron las fuentes, las AFP comenzaron a buscar apoyo entre los accionistas del grupo, respaldo que finalmente consiguieron, aunque bajo una condición: que la candidatura recayera en una mujer, con el objetivo de avanzar en una mayor paridad al interior del directorio.

En ese contexto, hace algunos días enviaron una carta a Roccatagliata informándole que no sería nominado para la reelección.

Con su salida del escenario, las administradoras habrían puesto sus fichas en Carolina Schmidt. De acuerdo con las mismas fuentes, la decisión responde tanto al impulso por fortalecer la presencia femenina como a su trayectoria en grandes compañías.

Actualmente, Schmidt integra los directorios de Engie Chile, la inmobiliaria Imagina y CAP, entre otros. En el ámbito público, fue ministra del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en su primera administración.