Hites reduce pérdidas al cierre de 2025 y apunta a expandir su negocio financiero en la Región de Valparaíso

Los ingresos de la empresa se mantuvieron estables durante el ejercicio anterior, cerrando en $ 317.235 millones, lo que representa una caída de 0,6%.

Empresas Hites reportó sus resultados financieros al cierre de 2025, periodo en que logró reducir sus pérdidas a $ 11.783 millones, lo que se compara favorablemente con los $ 34.425 millones obtenidos en 2024.

En tanto, los ingresos de la compañía se mantuvieron estables durante el ejercicio anterior, cerrando en $ 317.235 millones, lo que representa una caída de 0,6%; mientras que el EBITDA alcanzó los $ 26.614 millones, más que triplicando lo registrado el año previo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“La mejora del EBITDA y del resultado final demuestran que se han ido cumpliendo los hitos establecidos en nuestro Plan Estratégico. La empresa vuelve a crecer con las recientes inauguraciones de tiendas en San Antonio, Curicó y Buin así como el crecimiento de nuestra cartera. Nuestro foco ahora estará puesto en el crecimiento de clientes en la Región de Valparaíso, zona que vemos el mayor potencial para nuestro negocio financiero”, señaló el gerente general de la compañía, Felipe Longo.

Por negocios, Hités explicó que las ventas del segmento retail alcanzaron $ 76.410 millones durante el tercer trimestre, lo que representa un aumento de 1,4%.

Respecto al negocio financiero, la firma indicó que sus ingresos alcanzaron los $ 19.322 millones durante septiembre-diciembre de 2025, registrando un aumento de 6,7% en relación al mismo periodo del año anterior. Esto, explicó Hités, se debe principalmente a un “sano crecimiento de cartera”.