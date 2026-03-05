Hites reduce pérdidas al cierre de 2025 y apunta a expandir su negocio financiero en la Región de Valparaíso
Los ingresos de la empresa se mantuvieron estables durante el ejercicio anterior, cerrando en $ 317.235 millones, lo que representa una caída de 0,6%.
Noticias destacadas
Empresas Hites reportó sus resultados financieros al cierre de 2025, periodo en que logró reducir sus pérdidas a $ 11.783 millones, lo que se compara favorablemente con los $ 34.425 millones obtenidos en 2024.
En tanto, los ingresos de la compañía se mantuvieron estables durante el ejercicio anterior, cerrando en $ 317.235 millones, lo que representa una caída de 0,6%; mientras que el EBITDA alcanzó los $ 26.614 millones, más que triplicando lo registrado el año previo.
“La mejora del EBITDA y del resultado final demuestran que se han ido cumpliendo los hitos establecidos en nuestro Plan Estratégico. La empresa vuelve a crecer con las recientes inauguraciones de tiendas en San Antonio, Curicó y Buin así como el crecimiento de nuestra cartera. Nuestro foco ahora estará puesto en el crecimiento de clientes en la Región de Valparaíso, zona que vemos el mayor potencial para nuestro negocio financiero”, señaló el gerente general de la compañía, Felipe Longo.
Por negocios, Hités explicó que las ventas del segmento retail alcanzaron $ 76.410 millones durante el tercer trimestre, lo que representa un aumento de 1,4%.
Respecto al negocio financiero, la firma indicó que sus ingresos alcanzaron los $ 19.322 millones durante septiembre-diciembre de 2025, registrando un aumento de 6,7% en relación al mismo periodo del año anterior. Esto, explicó Hités, se debe principalmente a un “sano crecimiento de cartera”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra inmobiliaria rechaza nuevo plan regulador de Lo Barnechea: dice que es una regulación expropiatoria que elude compensación
“Al cambiar el uso de suelo a Área Verde sin expropiar, el municipio incurre en una desviación de poder, buscando obtener un beneficio público (espacio verde o restricción de densidad) a costo cero”, sostiene el privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete