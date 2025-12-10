Tras tres años sin sumar un nuevo local, Hites retoma la apertura de tiendas en la ciudad de San Antonio

El hito se enmarca en el plan de reestructuración que está llevando a cabo la compañía.

Tras dos años consecutivos de pérdidas, Empresas Hites inició este ejercicio con un plan de eficiencia operacional que incluye una reestructuración de personal, la optimización de espacios -como la reducción de bodegas- y el cierre de sucursales que estaban en zonas de alta cercanía. Solo en 2025 ya se concretaron dos: una en Barros Arana 890, en pleno centro de Concepción, y otra en calle Puente 64, en Santiago.

A estas medidas se sumó un aumento de capital por cerca de $ 20 mil millones, destinado a fortalecer la estructura financiera del retailer y escalar su negocio crediticio, ampliando el tamaño de su cartera de préstamos, según informó la compañía.

Como parte del proceso de reorganización, también hubo un recambio en los equipos de primera, segunda y tercera línea en las áreas comercial, operacional y financiera. A la llegada de Felipe Longo como CEO y de Luis Enrique Fischer como CFO, se sumaron Felipe Ruiz como gerente general del negocio financiero, Francisco Iturriaga como gerente de e-commerce y Harold Michelsen como gerente de marketing.

Las acciones comenzaron a reflejarse en los resultados. De acuerdo con los estados financieros a septiembre, la compañía logró mejorar márgenes y eficiencia, además de reducir sus pérdidas en casi un 55%, llegando a $10.628 millones.

Con este escenario más favorable, Hites concretó la primera apertura de una tienda en tres años. La anterior se había inaugurado en marzo de 2022, en Quilpué.

La nueva apuesta de Hites

La compañía sumó una nueva sucursal en San Antonio, Región de Valparaíso, alcanzando así 29 salas de venta a nivel nacional. El local, ubicado en Avenida Centenario, en pleno centro de la ciudad, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie.

En la operación de la tienda participarán cerca de 90 personas -entre colaboradores propios y externos-, lo que abre nuevas oportunidades laborales para la zona.

“Estamos felices de poner en marcha esta nueva tienda de Hites, en una ciudad que por años se buscó una oportunidad de estar. Gracias al esfuerzo del equipo y la buena disposición de las autoridades pudimos tener la tienda lista en tiempo récord. Esta Navidad, los clientes de San Antonio contarán con una nueva alternativa para sus compras llena de descuentos y productos exclusivos”, señaló el gerente general de la compañía.

Desde la firma recalcaron que esta apertura marca “un importante hito en el proceso de recuperación que la compañía ha experimentado en el último año”.