Cencosud refuerza su estrategia de crecimiento y apunta a desembarco en puntos clave en Chiloé

Con la vista puesta en 2026, Cencosud continúa desplegando su hoja de ruta para expandir su presencia en el país. Esta vez, el conglomerado ligado a la familia Paulmann fijó su atención en el sur, específicamente en Chiloé, donde busca concretar un nuevo aterrizaje comercial.

Según informó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el retailer negocia el arrendamiento de largo plazo de cuatro locales comerciales ubicados en las comunas de Ancud y Castro, en la isla grande, además de Calbuco. La operación motivó el inicio de una investigación por parte del organismo, en el marco del análisis de una operación de concentración.

Los inmuebles pertenecen a Inmobiliaria e Inversiones Veliche SpA y a Sociedad Comercial Tenaum SpA. De acuerdo con lo constatado por Diario Financiero, detrás de ambas sociedades se encuentra la familia Coñuecar, empresarios del sur cuyos negocios incluyen el Terminal de Castro y la cadena de Supermercados O’Higgins.

Aunque la transacción aún no define qué formato operará en la isla, fuentes cercanas al proceso -que pidieron reserva de su identidad- señalan que Cencosud todavía no ha zanjado la marca que instalará en Chiloé. Sin embargo, por las características y el tamaño de los terrenos, todo apunta a que se trataría de locales bajo el formato Santa Isabel.

Este movimiento se enmarca en una estrategia de crecimiento más amplia que el grupo viene ejecutando en Chile. Tal como adelantó este medio, la compañía ha intensificado la búsqueda de nuevas ubicaciones fuera de la Región Metropolitana, con un foco especial en el sur del país.

Uno de los hitos recientes de este nuevo apetito fue la adquisición de un terreno en Villarrica, cerrada hace algunos meses, donde el grupo planea desarrollar un proyecto comercial. A ello se suma, según fuentes del mercado, la exploración de un eventual desarrollo en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La ofensiva, no obstante, no se limita a las regiones australes. Cencosud también mantiene el radar activo en Concón, en la Región de Valparaíso, y en distintos puntos de la capital. Entre ellos, destacan terrenos en Las Condes, Huechuraba y Buin, además de un proyecto en evaluación en Vitacura, frente al centro comercial Alto Las Condes.