Cencosud refuerza su estrategia de crecimiento y apunta a desembarco en puntos clave en Chiloé
El retailer negocia arrendar a largo plazo de cuatro locales comerciales ubicados en las comunas de Ancud y Castro, en la isla grande, además de Calbuco.
Noticias destacadas
Con la vista puesta en 2026, Cencosud continúa desplegando su hoja de ruta para expandir su presencia en el país. Esta vez, el conglomerado ligado a la familia Paulmann fijó su atención en el sur, específicamente en Chiloé, donde busca concretar un nuevo aterrizaje comercial.
Según informó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el retailer negocia el arrendamiento de largo plazo de cuatro locales comerciales ubicados en las comunas de Ancud y Castro, en la isla grande, además de Calbuco. La operación motivó el inicio de una investigación por parte del organismo, en el marco del análisis de una operación de concentración.
Los inmuebles pertenecen a Inmobiliaria e Inversiones Veliche SpA y a Sociedad Comercial Tenaum SpA. De acuerdo con lo constatado por Diario Financiero, detrás de ambas sociedades se encuentra la familia Coñuecar, empresarios del sur cuyos negocios incluyen el Terminal de Castro y la cadena de Supermercados O’Higgins.
Aunque la transacción aún no define qué formato operará en la isla, fuentes cercanas al proceso -que pidieron reserva de su identidad- señalan que Cencosud todavía no ha zanjado la marca que instalará en Chiloé. Sin embargo, por las características y el tamaño de los terrenos, todo apunta a que se trataría de locales bajo el formato Santa Isabel.
Este movimiento se enmarca en una estrategia de crecimiento más amplia que el grupo viene ejecutando en Chile. Tal como adelantó este medio, la compañía ha intensificado la búsqueda de nuevas ubicaciones fuera de la Región Metropolitana, con un foco especial en el sur del país.
Uno de los hitos recientes de este nuevo apetito fue la adquisición de un terreno en Villarrica, cerrada hace algunos meses, donde el grupo planea desarrollar un proyecto comercial. A ello se suma, según fuentes del mercado, la exploración de un eventual desarrollo en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.
La ofensiva, no obstante, no se limita a las regiones australes. Cencosud también mantiene el radar activo en Concón, en la Región de Valparaíso, y en distintos puntos de la capital. Entre ellos, destacan terrenos en Las Condes, Huechuraba y Buin, además de un proyecto en evaluación en Vitacura, frente al centro comercial Alto Las Condes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete