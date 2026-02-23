Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
Noticias destacadas
Algunos lo califican como un golpe para el próximo gobierno de José Antonio Kast. Otros, como un nuevo marco para el plan de agilización de proyectos de inversión en las áreas inmobiliarias, retail, mineras, concesiones, agricultura, acuicultura, de la nueva administración que asume el próximo 11 de marzo.
La Contraloría General de la República -liderada por Dorothy Pérez- publicó en el Diario Oficial este sábado 21 de febrero, la resolución N° 3 del 26 de enero de 2026 (que modificó una anterior del año 2024), señalado en un numeral 16.5 que deben ingresar a toma de razón los siguientes actos, los que según el abogado inmobiliario, Rodrigo Andreucci, antes ni nunca tuvieron este trámite.
“16.5. Actos que aprueben o contengan normas, instrucciones, guías u orientaciones de aplicación general, así como sus modificaciones, emanados de las siguientes entidades públicas: Consejo de Monumentos Nacionales; Ministerio de Salud y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio de Educación y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio del Medio Ambiente y sus secretarías regionales ministeriales; Servicio de Evaluación Ambiental; Dirección General de Aguas”.
Para abogados de la plaza, este resolución de la Contraloría es un freno a nuevas normas reglamentarias, vía decreto, que vayan a re interpretar las leyes, y pondría en riesgo todos los planes de inversión y de agilización en las áreas que día a día estos siete organismos públicos actúan ante inmobiliarias, constructoras, supermercados, comercio, retail, concesionarias, empresas agrícolas, acuícolas, entre otros.
“Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría; tendrá hasta el 31 de mayo para dictar guías, instructivos, circulares sin que entren a toma de razón, de modo que habrá una avalancha de estas normas, que luego serán impugnadas en Contraloría y cortes de justicia por quienes se sientan afectados”, dijo el abogado Rodrigo Andreucci, quien sostuvo: “No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas ilógicas, perjudiciales e innecesarias”.
Se estima que el proceso de toma de razón de algo simple demora de nueve meses a dos años.
En desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete