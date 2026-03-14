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“Tuerca” y entrenado en las “pantallas” de Bancard: Quién es Tomás Müller Benoit, el próximo director de Falabella

Partió como analista en Bancard. Trabajó en Valle Escondido, por encargo de Sebastián Piñera y los Cueto. A su regreso a Chile -tras un posgrado en Boston y haber trabajado en Morgan Stanley-, creó Altis, sacándole trote a los conocimientos y a la red de contactos armada por su padre, cofundador de IM Trust. Estuvo 16 años en el directorio de Mallplaza, en relevo de su padre, con quien antes aprendió y coincidió en esa misma mesa. Y en su vida más personal, es fan de los autos y de las motos, en especial de las Ducati. Este martes, si no hay sorpresas de última hora, Müller Benoit llegará a la mesa de Falabella. ¿Su plan? Replicar el “modelo” Mallplaza: dejar jugar a los equipos ejecutivos, buscar decisiones por consensos y apoyar sobre todo desde la vereda financiera. Su nave nodriza.

Por: Por Azucena González

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>“Tuerca” y entrenado en las “pantallas” de Bancard: Quién es Tomás Müller Benoit, el próximo director de Falabella</p>

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