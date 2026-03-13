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Ministra Lincolao: "Vamos a crear tecnología dentro del ministerio para pilotearla en los otros ministerios"

La titular del MinCiencia anunció en un panel en el Centro de Innovación UC que su cartera creará un agente de inteligencia artificial de "servicio al cliente para investigadores" .

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 17:45 hrs.

Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación gobierno Centro de Innovación UC Universidad Católica Marco Zecchetto
<p>Al medio, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su participación en el encuentro realizado en el Centro de Innovación UC.</p>

Al medio, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su participación en el encuentro realizado en el Centro de Innovación UC.

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