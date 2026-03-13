Ministra Lincolao: "Vamos a crear tecnología dentro del ministerio para pilotearla en los otros ministerios"

Al medio, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su participación en el encuentro realizado en el Centro de Innovación UC.

La titular del MinCiencia anunció en un panel en el Centro de Innovación UC que su cartera creará un agente de inteligencia artificial de "servicio al cliente para investigadores" .

En una de sus primeras actividades públicas tras asumir el cargo, la nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, participó este viernes en el encuentro y conversatorio “Innovación & Futuro: Emprendimiento, inversión y política pública para escalar I+D+i desde Chile”, donde anunció que la cartera trabaja en un agente de inteligencia artificial (IA) de servicio al cliente para investigadores.

La actividad se realizó en el Centro de Innovación de la Universidad Católica (UC) Anacleto Angelini, para abordar los desafíos y oportunidades de la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento de base científico tecnológica en el país.

El panel fue moderado por el cofundador de Emprende Tu Mente y gerente general de Fosko.cl, Daniel Daccarett, e incluyó a la ministra Lincolao; al rector de la UC, Juan Carlos de la Llera; al cofundador y CEO de Ceibo, Cristóbal Undurraga; y al cofundador y CEO de Kayyak Ventures, Andrés Pesce.

En su intervención, la nueva jefa de la cartera de CTCI abordó la necesidad de acelerar la adopción de tecnología en el sector público y anunció que esta cartera buscará desarrollar soluciones tecnológicas para modernizar procesos en el Estado.

“Vamos a crear tecnología dentro del ministerio para pilotearla en los otros ministerios. (...) Y ahí el riesgo lo van a tomar las universidades, porque vamos a empezar con alguno de los problemas que tenemos en cuanto a los financiamientos con la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo), donde hay problemas de rendiciones, de servicio al cliente, de investigadores, etcétera”, comentó.

Adelantó que planean crear un agente de inteligencia artificial (IA) para la agencia, orientado al servicio al cliente, que hable con los investigadores “en el día a día y no estén esperando un correo electrónico, sino que sea personalizado”, dijo.

Lincolao también destacó el rol que tendrá su cartera para “ayudar a los otros ministerios a ser mucho menos burocráticos”, y enfatizó que hay mucha “change management (gestión del cambio) por hacer” dentro del Gobierno para aumentar la confianza en herramientas digitales y acelerar la modernización de los procesos públicos.

“Hay que tomar riesgos, y yo voy a tomar todos los riesgos que pueda dentro del contexto legal, con la menor burocracia posible, para que los emprendedores y las compañías creadas en Chile sean compradas por el Gobierno y por nuestras empresas chilenas”, afirmó.

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Lincolao también abordó el desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento. Si bien destacó el nivel de ciencia y tecnología que existe en el país, sostuvo que Chile aún proyecta poco esas capacidades a nivel internacional.

Agregó que para avanzar en innovación se requiere un “proyecto país” alineado con objetivos y prioridades claras y recursos y dijo que el desafío para los emprendedores no es solo levantar capital, sino lograr vender y posicionar sus productos en el mercado.

“Si un emprendedor no vende sus productos se va a morir. Puede tener cinco rondas de venture capital (capital de riesgo), pero se va a morir igual. Entonces la venta es extremadamente importante”, añadió la ministra.