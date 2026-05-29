Codelco sube casi cinco veces utilidades en el primer trimestre y los aportes al Fisco aumentaron a US$ 430 millones
La utilidad consolidada atribuible a Codelco del trimestre alcanzó US$ 290 millones, en un contexto de un aumento en los precios del cobre pero también de menor producción propia de cobre de la corporación estatal.
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Codelco anunció el viernes un aumento en sus utilidades en el primer trimestre de 2026, período que según la firma estatal estuvo marcado por un entorno de precios favorable para el cobre y sus subproductos, en paralelo a una disminución en la producción propia de la compañía.
En un comunicado, Codelco indicó que el Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó US$ 2.143 millones, mientras que los aportes al Estado —incluyendo Ley Reservada y Royalty— sumaron US$ 430 millones.
"El Ebitda de US$ 2.143 millones registrado en el primer trimestre representa un aumento de US$ 795 millones, equivalente a 59%, en comparación con la cifra del primer trimestre de 2025. Esta variación se explica principalmente por el mayor precio del cobre en los mercados internacionales, al igual que otros subproductos como el molibdeno", dijo Codelco.
"Respecto de los aportes al Fisco, totalizaron US$ 430 millones en el período, esto es, 94% más que en el primer trimestre de 2025. En tanto que la utilidad consolidada atribuible a Codelco del trimestre alcanzó US$ 290 millones, casi cinco veces más que los US$ 60 millones registrados en igual lapso del año pasado", agregó.
Cae producción
La producción propia alcanzó 272 mil toneladas métricas finas (tmf) en el primer trimestre, cifra inferior en 8,1% respecto de igual período de 2025. Considerando la producción atribuida de El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), la producción totalizó 300 mil tmf, un 7,5% por debajo de las 324 mil toneladas anotadas en ese período del año pasado.
Al comparar la producción por centro de trabajo respecto al mismo período de 2025, la División Radomiro Tomic mostró un aumento de 12%, al totalizar 71,6 mil toneladas, debido a mejores leyes en minerales oxidados y mayores envíos de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata; mientras que División Salvador incrementó su producción a 11,7 mil toneladas, 80% más que las 6,5 mil toneladas de igual período de 2025 gracias a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.
Por otra parte, las divisiones El Teniente, Ministro Hales, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Andina, registraron caídas de 26%, 10%, 18%, 14% y 6% respecto al año anterior, respectivamente. En El Teniente la producción continúa afectada por el accidente fatal de julio del año pasado, que limitó la operación normal del yacimiento, mientras que Chuquicamata se vio afectada por menores disponibilidades de mineral en planta y Ministro Hales por el deterioro en las leyes. En tanto que Gabriela Mistral enfrentó una mantención programada en el período y Andina una baja en su alimentación de mineral a planta.
Este comportamiento tuvo efectos sobre los costos del período, indicó Codelco. El costo directo (C1) se elevó 10% a 231,8 centavos de dólar por libra, debido a la apreciación del tipo de cambio, menor producción, y aumento en costos de materiales, servicios de explotación en Teniente, y costos de mantención en Gabriela Mistral, El Salvador, y Chuquicamata. El costo neto a cátodo (C3) subió 6,3% a 397,5 centavos de dólar por libra, por las mismas razones que las del costo C1, las que se compensan por el impacto del tipo de cambio sobre la variación de pasivos denominados en pesos.
“Estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente, donde la compañía debió enfrentar restricciones productivas, menores leyes y mayores costos. Nuestro foco está puesto en fortalecer la continuidad operacional, en la seguridad, el control de costos y asegurar una generación de excedentes sostenible para el Estado de Chile”, señaló Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Avance de los proyectos estructurales
En cuanto a los proyectos estructurales de Codelco, la corporación estatal indicó que la primera fase de la infraestructura de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea (que está en operación desde 2019) alcanzó un avance de 92%.
En la Cartera de Proyectos El Teniente, Andes Norte y Diamante presentan avances de 81% y 55% respectivamente. Ambos proyectos retomaron actividades de construcción, a la vez que se trabaja en las opciones de continuidad e inicio de operaciones en base a los resultados de la investigación tras el accidente de julio de 2025.
En la División Salvador, Rajo Inca presentó un avance total de 95%. Este proyecto inició su producción en diciembre de 2024 y avanza en su etapa de ramp-up, cuya capacidad de diseño se espera alcanzar durante 2027.
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