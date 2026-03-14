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Empresarios, alcaldes y diplomáticos… y un menú inspirado en un recorrido por Chile: los detalles del cóctel de bienvenida de José Antonio Kast en La Moneda

Unas 250 personas estuvieron a cargo de servir a los invitados: familiares de José Antonio Kast, ministros acompañados de sus familias, funcionarios del nuevo Gobierno, empresarios, diplomáticos, sacerdotes, alcaldes y políticos… todos con ánimo de celebrar y esperar el primer discurso del Presidente.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

gastronomia Presidente La Moneda José Antonio Kast
<p>Empresarios, alcaldes y diplomáticos… y un menú inspirado en un recorrido por Chile: los detalles del cóctel de bienvenida de José Antonio Kast en La Moneda</p>

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