Reconstrucción en Valparaíso y Biobío, y auditoría "a todos los programas": la agenda con que Poduje aterriza en el Minvu
El recién asumido ministro señaló que la meta de este Gobierno será entregar 400 mil viviendas.
Finalizada la ceremonia del cambio de mando en el Congreso, el recién asumido ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, delineó tres prioridades para "el cortísimo plazo" que, según dijo, serán los primeros focos de su gestión en la cartera.
"Lo primero que tenemos que hacer es entregar los subsidios de reconstrucción que aún están pendientes en Valparaíso. Aunque usted no lo crea, después de dos años, tenemos más de 1.000 familias sin subsidio. Tenemos que entregar eso y acelerar la construcción de viviendas", señaló Poduje a DF.
En segundo lugar, agregó, sigue "firmar los decretos que nos permiten acelerar la reconstrucción del Biobío, aprovechando el estado de catástrofe, que hoy día no se hizo".
"Y en tercer lugar, tenemos que hacer un trabajo con la ministra de Seguridad para intervenir ciertos barrios críticos, donde vamos a trabajar en conjunto", cerró el ministro.
Poduje sostuvo que la meta del Gobierno va a ser entregar 400 mil viviendas: en el detalle, 100 mil mediante el Fondo de Garantía Especiales (Fogaes); 100 mil que serán terrenos; y 200 mil viviendas regulares.
