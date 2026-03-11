Bupa designa nueva presidenta para el directorio de su filial en Chile
Se trata de Mónica Paramés, ejecutiva con una trayectoria de más de 25 años en el grupo británico.
Bupa Chile, la firma de origen británico detrás de la clínica homónima y la isapre Cruz Blanca, designó a Mónica Paramés como presidenta de su directorio -en reemplazo de Simon Blair, que se mantendrá como director-, quien se convirtió en la primera mujer en liderar la mesa.
"La modificación se enmarca en una actualización de su estructura de gobierno corporativo, orientada a fortalecer el liderazgo estratégico de la organización en Chile", dijo la empresa en un comunicado.
Paramés era miembro del directorio de Bupa Chile desde 2018 y también es consejera del Consejo de Administración de Sanitas Seguros en España. Desde 2000 ha desarrollado una larga trayectoria en la británica, donde fue miembro de su comité ejecutivo como directora de Estrategia y Transformación entre 2022 y 2023.
Previamente había estado vinculada durante más de 20 años a la compañía española de Bupa, Sanitas, y a la unidad de negocio Europa y América Latina (ELA) de Bupa, donde fue responsable de diversas áreas tales como Estrategia y M&A, Dirección Médica, RRHH, Secretaría del Consejo de Administración, Asesoría Jurídica, Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento, Compras o Inmuebles.
"Desde este último rol estuvo involucrada en el desarrollo de uno de los proyectos más emblemáticos de la compañía: la construcción de la Clínica Bupa Santiago, la clínica del grupo Bupa más grande del mundo. De esta forma, ha mantenido una estrecha relación con el país y con la operación local", destacó la empresa.
