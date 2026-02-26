Fuensalida & Del Valle nombra a Pelayo Valdivia como socio

Fuensalida & Del Valle (F&DV) anunció la incorporación de Pelayo Valdivia como nuevo socio del área tributaria.

El profesional se integró al estudio hace casi nueve años y se ha desempeñado hasta ahora como asociado senior, participando activamente en el desarrollo de algunas de las áreas más sofisticadas de la práctica tributaria y patrimonial de la firma.