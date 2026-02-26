Nueva filial de maquinaria pesada de Kaufmann proyecta duplicar sus ventas en minería en 2026 y apunta a ser el 10% del grupo al 2030

A un año del lanzamiento de la unidad de negocio, el gerente de Andes Maq, Fran Benito, detalló a DF las cifras, hasta ahora, y la estrategia de crecimiento enfocada en minería.

A 75 años de que el inmigrante alemán Walter Kaufmann fundara el icónico grupo que lleva por nombre su apellido, la gigante automotriz chilena lanzó Andes Maq, una nueva unidad de negocio con la que el holding irrumpió oficialmente en el mercado de maquinaria pesada en 2025.

Así, a menos de un año del inicio de la división, la firma cuenta con presencia en Chile, Perú, Costa Rica, Panamá y, desde febrero, en Colombia. El hombre a cargo del segmento, responsable de las operaciones en todos esos países, es un conocido para la industria: Fran Benito, ingeniero civil mecánico oriundo de Venezuela, que inició su carrera como distribuidor en la japonesa Komatsu y que, en 2019, el titán mundial Caterpillar lo fichó para sus filas.

Fue el primer trimestre de 2025 en que el grupo chileno tomó la decisión estratégica de ubicar “maquinaria” como uno de sus pilares de crecimiento para la próxima década, de la mano de los sectores de construcción, minería, forestal, portuario y agrícola.

“Deberíamos estar representando el 10% de la facturación del grupo al año 2030, lo cual es relevante para una unidad nueva”, dice Benito. “En 2025 representamos el 4%, con US$ 74 millones y para 2026 nuestra proyección es facturar US$ 110 millones”, lo que significaría un aumento de casi 50%. Va incluso más allá y agrega: “Deberíamos crecer 25% año a año hasta 2028”.

Los números

La facturación del año pasado, prácticamente se divide mitad y mitad entre Chile y Perú; aún son mercados muy incipientes los de los otros países, dice. A nivel local, el 75% de las maquinarias de Andes Maq se venden en el sector construcción y entre un 20-25% van a la minería.

El segmento construcción está dominado por sus dos ex empleadores, que representan el 45% del mercado de maquinaria, mientras que la filial de Kaufmann alcanza el 5%, ubicándose hoy en el octavo lugar como empresa.

“En el mundo de las excavadoras hidráulicas, las reinas de la industria, ya estamos en el tercer lugar, con el 7% del market share y arriba de marcas históricas como Liebherr, Volvo, Develon y Hyundai”, afirma el venezolano y agrega que en el segmento de grúas son segundos, con 32% del mercado.

La meta de Andes Maq es convertirse en una firma multimarca, mismo perfil que tienen las gigantes del mercado. Por ahora, su principal contrato como distribuidor oficial es con la china Sany y en Perú también comercializan a la japonesa Hitachi. “En Chile, la meta es tener unas 10 marcas de aquí a cinco años y, en un futuro, nos gustaría entrar a las ligas de Caterpillar y Komatsu”.

Sobre el crecimiento de la compañía hasta ahora, Benito confiesa que ha superado las expectativas de todos, pero destaca que la robustez del nombre “Kaufmann” ha sido vital para poder insertarse en el mercado.

Boom minero

Si bien la construcción fue el grueso del negocio en 2025, el ingeniero afirma que “definitivamente el corazón del crecimiento de Andes Maq para 2026 va a ser el sector minero, que debería duplicarse de la mano de tres pilares: camiones, excavadoras hidráulicas y grúas”.

Y aquí la principal novedad de la joven firma: su estrategia se centra en la mediana minería en lo que califica como “un segmento inexplorado, que nadie vio y que en Chile no existía, que siempre se veía desde un ego americano-japonés y que fue un modelo desarrollado por los chinos”.

Se trata de camiones con un tonelaje de carguío que se ubica por sobre los de carretera (20-30 toneladas), pero por debajo de los CAEX mineros de menor escala (100 toneladas), que serían clave para tareas como el movimiento de desechos de material. “Esto está moviendo completamente el mercado, en Brasil ya hay 500 de estos camiones, en Perú 270 y Chile va a tomar la misma tendencia; nuestro foco va a estar ahí y en excavadoras de mayor tamaño”, dice Benito.

¿Cuesta mucho meter una marca china en la minería chilena? El ejecutivo admite que "ha sido una tarea titánica, lo más difícil de todo. Nuestros pares chinos no entendían por qué lo que está pasando en Brasil no es tan fácil acá y es porque Chile tiene un estándar minero más parecido a Canadá y Australia que al resto de Latinoamérica. Entrar con nuevas marcas es muy complejo. Por ahora, avanzamos con pruebas y demos con clientes y nuestra puerta de entrada a la gran minería es a través de los contratistas, donde diría que todos los grandes ya tienen un equipo Sany".

¿Cómo ven el momento de la industria? "El superciclo del cobre ya es una realidad y no hay ninguna tendencia en el mercado que indique que eso va a cambiar en el corto plazo, de hecho llegó por un tiempo bastante largo. Nosotros estimamos que debería estar en un peak por tres años, pero después no debería bajar mucho tampoco. Creo que, salvo que ocurra un cambio de matriz muy importante y sorpresivo, no tienes cómo reemplazar todavía el modelo -en pos de la electrificación- que se está construyendo", concluye Benito.