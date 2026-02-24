Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación

El informe, concluyó que "menos del 5% de las mujeres de todo el mundo viven en economías que ofrecen algo parecido a la plena igualdad jurídica"

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca brecha amplia entre leyes igualdad de género y aplicación

Una “brecha sorprendentemente grande” detectó un informe elaborado por el Banco Mundial entre el marco legal que se orienta en numerosos países a la paridad de género y la puesta en práctica del mismo.

Y aunque el organismo multilateral reconoció avances en la legislación que promueve los derechos de las mujeres, dijo que la debilidad de los sistemas de aplicación y deficiencias institucionales han obstaculizado su impacto en la realidad.

El estudio basado en datos de 190 economías, que se recopilaron con información de más de 2.600 expertos jurídicos, académicos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, distinguió tres pilares fundamentales: marcos legales, medidas legislativas que afectan el trabajo y emprendimiento de las mujeres; marcos de apoyo, o sea políticas e instituciones que apoyan la implementación de los derechos económicos de las mujeres; y percepciones de cumplimiento, que se refiere al grado en que se cumplen en la práctica los derechos económicos de las mujeres.

La investigación anual otorgó un puntaje que fluctuó desde el 0 a 100 –siendo este último el mejor- respecto a qué tantas leyes y políticas amparan distintos tópicos que ayuden a la paridad de género (emprendimiento, sueldos, trabajo, matrimonio, seguridad, etc.); y, por primera vez, desde su edición debut en 2010, el informe contó con una puntuación alusiva a la percepción del cumplimiento de las leyes que engloban los distintos tópicos.

Bajo esta lógica, la medición global de la igualdad económica de las mujeres arrojó una puntuación media de 67 sobre 100 en cuanto a derechos legales; mientras que en aplicación de la ley se ubicó en 53, y en la adecuación de las políticas e instituciones de apoyo 47.

En el caso chileno, en comparativa con la región, el país destacó en los tres pilares medidos. Sin embargo, al momento de ser comparado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la realidad muestra que la diferencia con estos países sigue siendo amplia.

Chile obtuvo un puntaje de 79,8 en cuanto a marcos legales, mientras que el promedio de la organización es de 87,9. Respecto a la región de América Latina y el Caribe, esta es de 72,2.

En cuanto a marcos de apoyo el resultado fue de 79,93 lo que superó ligeramente la media de la OCDE, de 73,04. En la región, el promedio se ubica en 46,1.

La mayor diferencia se observa en el nuevo parámetro de percepciones de cumplimiento, el cual en la OCDE es de 75,86, mientras que la marca chilena es de 65,40. La misma medida en la región cae 10 puntos respecto a la nacional, quedando en 55,3.

Las regiones que más afectadas están por la desigualdad de género son el norte y subsahara de África, el sur de Asia y Medio Oriente