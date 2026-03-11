Los cinco ejes de trabajo que definió el ministro de Justicia, Fernando Rabat

El ministro abordó los puntos centrales que planea desarrollar durante su gestión. Trabajar de la mano con el Poder Judicial, hacer hincapié en la situación de las cárceles y un Estado libre de toda corrupción, son algunos de ellos.

El abogado y académico, Fernando Rabat, luego de jurar este miércoles como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, informó sobre los cinco ejes en los que pondrá foco durante su gestión.

“Hoy ya nos ponemos a trabajar, tenemos cinco ejes relevantes para desarrollar durante estos cuatro años”, señaló Rabat en un video.

El primer eje dice relación con el sistema judicial y a “trabajar de la mano con el Poder Judicial”, mencionó el Ministro. Por otro lado, el segundo eje hace referencia a la seguridad, donde explicó se le hará hincapié a la situación de las cárceles y el servicio médico legal.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El tercer hito señaló que “se refiere a los derechos humanos y la protección que corresponde a la dignidad de las personas”. Posteriormente, “el cuarto eje es que vamos a tener un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos social, donde vamos a estar colaborando con las personas”, explicó el ministro. Por último, el quinto eje hace referencia a tener un estado libre de toda corrupción. “Espero contar con todos ustedes durante estos cuatro años de trabajo”, finalizó el abogado.