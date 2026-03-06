Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Mayoría de Panel UC apoya que educación de niños entre 2 y 4 años sea financiada vía subvención

La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, insistió en que se trata de un tema con el cual está en deuda el país.

Por: Carolina León

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Carolina León
<p>Mayoría de Panel UC apoya que educación de niños entre 2 y 4 años sea financiada vía subvención</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
2
Mercados

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”
3
DF MAS

El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile
4
DF MAS

La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU
5
DF MAS

Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga
6
DF MAS

El proyecto de tierras raras que se incuba en Biobío para satisfacer a EEUU
7
DF MAS

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz
8
Mercados

En financiamiento y originación: cómo las compras del holding Toesca redibujarán la deuda privada local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete