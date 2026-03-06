Mayoría de Panel UC apoya que educación de niños entre 2 y 4 años sea financiada vía subvención
La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, insistió en que se trata de un tema con el cual está en deuda el país.
Noticias destacadas
Un significativo respaldo del 80,95% logró la afirmación planteada por el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica sobre si “todo niño o niña entre 2 y 4 años, que asista a los niveles preescolar medio menor o medio mayor, debiera tener derecho a financiamiento vía subvención escolar en establecimientos debidamente autorizados”.
Un tema que, desde la perspectiva de Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, es crucial debatir.
“La educación temprana en Chile ha estado al debe desde hace mucho tiempo. Hemos tenido, por ejemplo, una discusión a lo largo de este Gobierno y también de la administración de Sebastián Piñera, sobre reformar el artículo 203 del Código de Trabajo (sala cuna), que atiende niños de 0 a 2 años, y que es una discusión que se frustró. Y tampoco hemos hablado de qué es lo que sucede justo después, desde los 2 en adelante”, dijo Repetto.
Por esta razón, la medición -realizada en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero- convocó a 21 actores, entre economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas, que entregaron su visión respecto a la relevancia de invertir en educación temprana.
Se trata, según recalcó Repetto, de una materia donde Chile está completamente en deuda, más al considerar que es un derecho consagrado en la Constitución Política.
De hecho, en su artículo 19 N°10, la carta magna establece que para “el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica”.
“La Constitución dice que el Estado debe garantizar el acceso gratuito, pero es algo que no se ha implementado todavía”, dijo, y explicó que si bien hay establecimientos financiados por el Estado de este tipo, están orientados al 60% más vulnerable de la población.
Considerando una escala de 1 a 5, el grado de acuerdo con la afirmación planteada sobre la mesa promedió 3,9 puntos en los hombres y 4,9 entre las mujeres.
Para Repetto, esta diferencia refuerza la sensibilidad que tienen ellas con el tema “quizás porque vivimos el cuidado más en carne propia”.
Al mirar el respaldo según sensibilidad política, el acuerdo fue más evidente en la centro derecha. De hecho, considerando una puntuación de 1 a 5, ese sector alcanzó un 4,6 versus un 4,2 en la centro izquierda.
“La mejor política pública es invertir en educación temprana”. Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central.
“Es un derecho consagrado en nuestra Constitución que aún no se materializa. Desde el punto de vista de los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños, la evidencia muestra que asistir a un recinto de educación de calidad a esta edad tiene más impacto que entre 0 y dos años”. Sylvia Eyzaguirre, investigadora en el área educación del CEP.
“Pocas políticas públicas son socialmente más rentables que el apoyo a la educación o cuidado preescolar. La cobertura y gradualidad de la implementación debieran ajustarse a las posibilidades fiscales, aunque debiese merecer priorización. Lamentablemente, son pocos los grupos de presión que abogan por una política tan meritoria como esta”. Alejandro Ferreiro, exministro de Estado.
“La condición de que la prestación sea brindada por un ‘establecimiento’ es excesiva. Si la familia quiere educar en casa, no debe ser castigada con la pérdida de este subsidio. Debería recibir un subsidio similar si uno de los familiares registra calificaciones básicas suficientes. En Suecia, cuando un grupo de familias vecinas organiza un turno de cuidados compartidos, el Estado paga subsidios a todas las familias involucradas si el grupo se registra, cumple estándares básicos y se deja supervisar”. Salvador Valdés, académico UAI.
Un desafío pendiente
Repetto es consciente de que se trata de una discusión compleja, porque es un tema que requiere un alto financiamiento fiscal, en un escenario de estrechez. A lo que se suma la fallida tramitación de sala cuna, la cual finalmente -al parecer- no tendrá mayores avances en lo más próximo.
Consultada respecto a las razones que obstaculizan avanzar en el debate de este tipo de políticas públicas, y considerando que se trata de un tema en el que existe un consenso técnico general sobre que es necesario avanzar en cobertura y financiamiento de educación temprana, Repetto hizo eco de las reflexiones de algunos panelistas.
“Uno de los panelistas toca ese punto, cree que tiene algo que ver con que los grupos de presión abogan por otros niveles, a pesar de que estamos todos de acuerdo con el eslogan de los niños primero. También está el tema fiscal, esto es bastante caro”, dijo.
Con todo, la economista insistió en que se debe continuar debatiendo en torno a este tema.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete