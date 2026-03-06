Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Glocal
Glocal

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz

Dynacom, propiedad de George Prokopiou, es una de las pocas empresas legales dispuestas a navegar hacia y desde el Golfo. Por Jamie John, Malcolm Moore and Nassos Stylianou desde Londres.

Por: Por Financial Times

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

guerra Petroleras navieras transporte marítimo
<p>El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
2
Coffee break

La ausencia de Fernando Larraín en el seminario de LarrainVial
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
7
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
8
Coffee break

Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete