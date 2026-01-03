Fin de una era en Venezuela: las claves de la operación de EEUU que capturó a Nicolás Maduro

En una operación relámpago ejecutada en la madrugada de este sábado, fuerzas especiales de Estados Unidos penetraron el corazón de Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

1. Qué pasó: el mensaje de Truth Social, el asalto y el “vivo” desde Mar-a-Lago

Eran las 4:21 de la madrugada en Washington cuando Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para dar, quizás, la noticia más importante de 2026: Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores. Según el mandatario norteamericano, la operación fue un “ataque a gran escala” ejecutado por las fuerzas armadas estadounidenses en suelo venezolano.

La cronología de los hechos comenzó con ataques aéreos en puntos estratégicos de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Una de las últimas señales de resistencia por parte del gobierno venezolano fue la aparición de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en la televisión estatal, donde admitió desconocer el paradero de Maduro y exigió pruebas de vida.

La operación representó el desenlace de un despliegue bélico que el Pentágono venía ejecutando desde finales de agosto. Durante el último trimestre, el Caribe se transformó en un centro de operaciones de alta intensidad, con una acumulación inédita de buques de guerra y drones destinados a asfixiar las rutas de lo que Washington denomina un “Estado narco-terrorista”.

De acuerdo con las declaraciones de Donald Trump a Fox News, que luego profundizó en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, las fuerzas especiales norteamericanas lograron vulnerar una fortaleza de Nicolás Maduro protegida por puertas de acero. Además, afirmó que vio su captura en vivo. “Fue asombroso”, dijo.

El propio mandatario de EEUU dijo que “hace una semana” ofreció a Maduro que se entregara. “Pero tuvimos que hacer algo más quirúrgico, más poderoso”, añadió.

Según profundizó el general Dan Caine en en Mar-a-Lago, las fuerzas especiales estadounidenses -agrupadas en el batallón US Delta Force- llegaron al complejo de Maduro a la 01:01 (hora del Este) y aisló el área de inmediato. Aunque los helicópteros estadounidenses recibieron fuego enemigo al aterrizar, el Pentágono respondió con una “fuerza abrumadora” que neutralizó rápidamente la seguridad perimetral. Ante el despliegue, Maduro y su mujer se rindieron y fueron puestos bajo custodia del Departamento de Justicia. A las 03:29 AM, la pareja ya había abordado el buque USS Iwo Jima, cerrando la fase operativa del asalto.

De esta forma, se cerró un capítulo de más de 13 años de Maduro en el poder. La pregunta es qué pasará con la línea de sucesión en un Palacio de Miraflores golpeado y, sobre todo, cuál será la reacción de la fuerza militar venezolana que, hasta hace pocas horas, funcionaba como el único sostén del régimen chavista.

2. ¿Por qué? Los US$ 700 millones y el bloqueo económico

Para entender lo que ocurrió el sábado, hay que ir al pasado. El origen de esta caída se remonta a marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente a Maduro de narcoterrorismo y conspiración. Aquella acusación en Nueva York lo señalaba como líder del Cártel de los Soles, una red de corrupción incrustada en el mando militar venezolano.

Sin embargo, la presión escaló a niveles críticos tras la elección presidencial de julio de 2024, marcada por denuncias de fraude masivo por parte de Maduro. En enero de 2025, la administración Biden reconoció a Edmundo González como el líder legítimo, profundizando el aislamiento diplomático del Palacio de Miraflores. Al regresar a la Casa Blanca, Trump retomó la posta con mayor agresividad: en julio de 2025 firmó una orden secreta autorizando el uso de la fuerza contra los carteles latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas.

En agosto, la fiscal general Pam Bondi elevó la recompensa por Maduro a US$ 50 millones e informó la incautación de US$ 700 millones en activos -incluyendo mansiones en Florida, yates y aviones-, mientras el Pentágono iniciaba el despliegue de buques de guerra y cazas hacia el Caribe. Entre septiembre y noviembre, Estados Unidos ejecutó una campaña de ataques contra embarcaciones que dejó, a la fecha, al menos 115 muertos. Para octubre, Trump ya había ordenado el cese de todo contacto diplomático, cerrando la puerta incluso a las negociaciones petroleras que buscaban algunas empresas estadounidenses.

Desde entonces, se potenció la presencia militar en las cercanías de Venezuela y la tensión escaló hasta el bloqueo energético y económico. En las últimas semanas, EEUU ejecutó una campaña agresiva contra buques tanqueros que transportaban crudo venezolano, lo que desarticuló la industria petrolera local y asfixió la principal fuente de ingresos del gobierno.

Muchos analistas, eso sí, ponen sus ojos en un hito que pasó desapercibido: el marco legal que permitió la intervención militar se estableció recién en diciembre de 2025. Ese mes, la Casa Blanca publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento de 29 páginas donde se autorizó explícitamente el uso de fuerza letal para neutralizar amenazas en el hemisferio occidental, reemplazando la estrategia de control basada únicamente en procesos judiciales.

3. Qué pasa ahora en Venezuela: el posible “giro” de Delcy Rodríguez y el inicio de la tutela estadounidense

Con Nicolás Maduro y Cilia Flores fuera del tablero, el foco se desplazó hacia la vicepresidenta Delcy Rodríguez, protagonista de un doble (o triple) discurso que marcó la jornada del sábado. Mientras la televisión estatal venezolana emitía clips de una Rodríguez denunciando un “ataque brutal” y exigiendo pruebas de vida de Maduro, el presidente Donald Trump revelaba algo distinto desde Mar-a-Lago: la vicepresidenta ya habría iniciado contactos directos con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según Trump, Rodríguez habría comunicado a Rubio su disposición a colaborar para realizar lo que Washington considere “necesario para hacer a Venezuela grande otra vez”.

Sin embargo, dos horas después, en un Consejo de Defensa de la Nación, Rodríguez negó los dichos de las autoridades norteamericanas, y dijo que la intervención de EEUU es ilegal. Incluso, exigió el retorno de Nicolás Maduro a suelo venezolano. “Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez.

Aunque Trump indicó que ella ya habría sido juramentada como presidenta para asegurar la continuidad institucional, la situación sigue siendo ambigua sobre quién liderará Venezuela.

A pesar de todo, este escenario plantea interrogantes sobre la cohesión del chavismo. Figuras de la línea dura como Diosdado Cabello y el fiscal Tarek William Saab han mantenido su llamado a la resistencia y a la movilización callejera. La gran duda para los analistas es si el resto del círculo de hierro aceptará el nuevo rol de Rodríguez o si se producirá una fractura interna.

Por ahora, Trump ha sido vago sobre los detalles de cómo EEUU “dirigirá” el país, pero ha sido enfático en que la operación no tendrá costo para EEUU: el financiamiento vendrá directamente de la reconstrucción de la infraestructura energética a cargo de las petroleras estadounidenses.

4. La cuestión del petróleo

Venezuela y Estados Unidos fueron, durante gran parte del siglo XX, aliados económicos y energéticos. La relación alcanzó su punto máximo de confianza en 1963, cuando John F. Kennedy calificó al presidente Rómulo Betancourt como el “mejor amigo de Estados Unidos” en la región. El acuerdo era que Washington proveía armas y tecnología a cambio de un suministro de petróleo mediante gigantes petroleras estadounidenses. Incluso tras la nacionalización de la industria en los años 70, la convivencia siguió activa: Caracas indemnizó a las petroleras estadounidenses y se mantuvo como un socio confiable dentro de la OPEP. Hacia finales de la década de 1990, Venezuela había logrado superar a Arabia Saudita como el principal proveedor de crudo para el mercado norteamericano.

Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez en 1998 cambió el tablero. Tras el fallido golpe de 2002, Chávez radicalizó su postura y confiscó activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, una deriva que culminó en el colapso operativo de la estatal PDVSA. Ahora, con Maduro bajo custodia, el escenario dio un giro radical que va más allá de la lucha contra el narcotráfico. En su conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Donald Trump dejó claro que esta intervención no sólo se trata de capturar a un líder acusado de tráfico de drogas, sino de asegurar y expandir el acceso de EEUU a las mayores reservas del planeta.

Trump fue explícito: las grandes petroleras estadounidenses entrarán a reconstruir una infraestructura en ruinas e invertirán miles de millones de dólares. Según el mandatario, habrá una presencia militar permanente en Venezuela “en lo que respecta al petróleo”, lo que abre interrogantes sobre cuántas tropas se desplegarán para custodiar los pozos y refinerías. El presidente definió esta etapa como una “asociación” para hacer a los venezolanos “ricos e independientes”, pero aclaró que no hay límite de tiempo para la ocupación y que Washington decidirá cuándo devolver el control de los activos.

El vicepresidente, JD Vance, reforzó este enfoque de restitución económica al declarar que “el petróleo robado debe ser devuelto a los Estados Unidos”, aludiendo a los campos nacionalizados hace dos décadas. Así, la captura de Maduro se revela como el primer paso de un plan mayor donde el control del 17% de las reservas mundiales de crudo vuelve a ser la prioridad central de la política exterior de la Casa Blanca en el hemisferio.

5. Moscú, México y Santiago: un tablero fracturado

La captura de Nicolás Maduro provocó una fractura en la comunidad internacional. Desde Moscú, el canciller Serguéi Lavrov calificó la operación como una agresión armada basada en pretextos infundados, donde la hostilidad ideológica se impuso sobre el pragmatismo.

En la región, el tono fue de advertencia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue uno de los más tajantes entre los líderes de izquierda, afirmando que los bombardeos y la captura de un mandatario “cruzan una línea inaceptable” y evocan los peores episodios de intervención en la política latinoamericana. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló al Artículo 2 de la Carta de la ONU sobre la no injerencia.

En Chile, la noticia expuso la dualidad que vive el país a sólo meses del traspaso de mando. El Presidente Gabriel Boric condenó las acciones militares de EEUU, llamando a una salida pacífica y reafirmando su compromiso con el multilateralismo y la no injerencia.

Sin embargo, el presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo, celebró la captura como “una gran noticia para la región”. Kast calificó la gestión de Maduro como un “narco-régimen ilegítimo” responsable del éxodo de 8 millones de personas y la desestabilización de América Latina.

6. Frente interno: el bypass al Capitolio

La captura de Maduro abrió un intenso frente en Washington. Diversos parlamentarios demócratas, liderados por el senador Andy Kim, acusaron a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, de haber mentido “flagrantemente” al Congreso en sesiones informativas recientes, donde aseguraron que la administración no buscaba un cambio de régimen. Para la oposición, Trump esquivó deliberadamente el proceso constitucional de aprobación parlamentaria para conflictos armados. Desde el bando republicano, la respuesta ha sido distinta: el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, calificó la operación como un paso decisivo para procesar a Maduro por delitos de narcotráfico.

7. El “topo” de los US$ 50 millones

Según reportes de inteligencia, la CIA habría logrado reclutar a un informante clave dentro del gobierno venezolano que monitoreó los movimientos y el “patrón de vida” de Maduro en los días previos a su captura. Esta fuente fue el complemento terrestre para una flota de drones que mantuvieron al mandatario localizado con exactitud en todo momento. En los pasillos de Washington se asume que la recompensa de US$ 50 millones ofrecida por la fiscal Pam Bondi cumplió su objetivo principal: quebrar la lealtad del círculo de hierro de Maduro ante la oferta de una salida financiera y judicial definitiva.

8. Apagón y el factor de los “colectivos”

La operación militar estuvo acompañada por un colapso en la infraestructura crítica de Caracas. En sus declaraciones desde Palm Beach, Trump sugirió que EEUU logró apagar la red eléctrica de la capital venezolana mediante un ciberataque o una incursión física directa, lo que facilitó el ingreso de las fuerzas especiales bajo el manto de la oscuridad. Sin embargo, el control de la ciudad sigue siendo incierto. Tras el ataque, grupos de civiles armados -conocidos en Venezuela como “colectivos”- fueron vistos patrullando en camionetas y resguardando puntos estratégicos. Estos grupos, que históricamente han funcionado como el brazo de choque paramilitar del chavismo, representan hoy el mayor riesgo de resistencia.