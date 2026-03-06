La ausencia de Fernando Larraín en el seminario de LarrainVial

La XX edición del Seminario de Mercados Globales de Larrain Vial, que se llevó a cabo el martes, estuvo marcado por hitos inéditos. Para empezar, se trató de la primera intervención pública de Andrés Trivelli como CEO de LarrainVial, tras asumir el mando operativo de la mayor corredora del mercado local. Era además el primer encuentro con Fernando Larraín —socio principal— fuera del día a día, luego de que en octubre pasado se anunciara que el empresario dejaría sus funciones ejecutivas para concentrarse exclusivamente en la presidencia del directorio.

De todas formas se esperaba que Larraín hiciera una presentación y sostuviera una conversación con el economista y ex vicepresidente del Banco Central Sebastián Claro. Pero el protagonista histórico de estas citas no pudo llegar: un accidente de último minuto lo dejó fuera de escena.

“Quiero partir dándoles un mensaje de Fernando Larraín, nuestro presidente”, partió diciendo Trivelli. “Para evitar especulaciones: se sacó la cresta en bicicleta el sábado.” Él es un personaje muy atlético, anda en mountain bike, pero terminó con tres costillas quebradas. “Imposible que nos acompañara hoy”, explicó el ejecutivo antes de entrar de lleno en su alocución.

Trivelli aprovechó el estrado para marcar su posición ideológica y estratégica. Habló de sus experiencias tras décadas asistiendo a seminarios de LV y defendió el capitalismo: “Este concepto ha sido agredido por ciertos sectores ideológicos, pero los hechos son contundentes: el capitalismo ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos”.

También puso el foco en la geopolítica, advirtiendo que la nueva mirada de Estados Unidos hacia la región representa “un cambio mayor para nosotros que tendrá consecuencias aún por ser conocidas”.

De acuerdo con conocedores, la caída de Fernando Larraín ocurrió en su campo en Papudo mientras practicaba ciclismo. El presidente de LV, según sus cercanos, es muy deportista: es un activo runner, con varias maratones en el cuerpo. La caída fue fuerte, por lo que se espera que tome un reposo de algunas semanas.

Ante su ausencia, el encargado de reemplazarlo en el seminario fue José Manuel Silva, Chief Investment Officer (CIO) de la compañía. “Un honor estar aquí reemplazando a mi jefe”, comentó el ejecutivo, quien le puso una cuota de humor a la accidentada apertura: “Yo suelo discrepar con él en esto, y sigo la frase de Winston Churchill: ‘No hay que hacer deporte’”.