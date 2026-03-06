Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
LinkedIn ya no es solo una plataforma para buscar trabajo. Esa fue una de las principales conclusiones a las que llegó un estudio realizado por la agencia de comunicaciones Vinculación, que durante 2025 examinó la presencia y actividad de diversas empresas IPSA y sus líderes dentro de la red social profesional.
Vamos a los resultados. Dentro de LinkedIn, el estudio concluyó que las cuentas de empresas IPSA con más seguidores en la plataforma son LATAM Airlines (3,3 millones), Cencosud (1 millón), Falabella (959 mil), Embotelladora Andina (514 mil) y Empresas Copec (491 mil).
En cuanto a quienes se sientan a la cabeza de sus directorios, se reveló que entre 2020 y 2026 hubo un crecimiento de un 38% en el número de los presidentes de empresas IPSA que tienen una cuenta activa en LinkedIn. Los más seguidos son Claudio Melandri (Banco Santander), con 34.947 seguidores; Gina Ocqueteau (SQM), con 11.173 seguidores; y Andrés Navarro (Sonda) con 7.504.
En los pasillos de las gerencias generales, se concluyó que los CEO’s con más seguidores en LinkedIn son Roberto Alvo (LATAM Airlines), con 172.655 seguidores; Eduardo Ebensperger (Banco de Chile), con 64.386 seguidores; Francisco Ruiz-Tagle (CMPC), con 58.928 seguidores; Eduardo Pérez Marchant (Parque Arauco), con 38.233 seguidores; y José Ignacio Escobar (Colbún S.A.), con 27.726 seguidores.
En tanto, el ránking de directores con más seguidores lo encabezan Salvatore Bernabei (Enel), con 66.466 seguidores; Juan Carlos Jobet (Enex), con 42.129 seguidores; y María Francisca Yáñez (Coca-Cola Andina).
