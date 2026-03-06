Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom

Tras dejar la dirección de la Secom, Pablo Paredes prepara una pausa y proyecta junto al Presidente Gabriel Boric desarrollar un documental con imágenes inéditas que registró durante los cuatro años de gobierno, incluyendo hitos como las 40 horas, la reforma previsional y las crisis que marcaron la administración.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 13:16 hrs.

Gabriel Boric Boric Chile gobierno Rodolfo Carrasco
<p>Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
2
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
5
Por dentro

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
6
Coffee break

Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom
7
Política

Cómo se prepara Fernando Barros para desembarcar en Defensa
8
Personaje

Luis Fernando Mira: el arquitecto chileno que diseña casas para millonarios en Sudáfrica y hoteles de lujo en islas remotas

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete