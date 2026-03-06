Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom
Tras dejar la dirección de la Secom, Pablo Paredes prepara una pausa y proyecta junto al Presidente Gabriel Boric desarrollar un documental con imágenes inéditas que registró durante los cuatro años de gobierno, incluyendo hitos como las 40 horas, la reforma previsional y las crisis que marcaron la administración.
Cuando en febrero de 2022 se conoció que el publicista y guionista Pablo Paredes (44 años) había sido nombrado por el Presidente Gabriel Boric como el director de la Secretaría General de Comunicaciones del Gobierno (Secom), para muchos se trató de una apuesta arriesgada. Sólo se le conocía un paso como asesor por esa instancia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se realizaron los cabildos para el proceso constituyente donde trabajó junto al actor Alejandro Goic.
Ya en el gobierno, el licenciado en comunicación de la Universidad de Santiago y magíster en comunicación política de la Universidad de Chile logró construir una estrecha relación con el jefe de Estado y generar redes con ministros tanto del sector del Frente Amplio-PC como del Socialismo Democrático. Cercanos a Paredes señalan que siempre se preocupó de establecer una suerte de “triple alianza” con Presidencia, Segegob e Interior para evitar roces y trabajar en conjunto por la imagen y comunicación del gobierno.
Pero el viento en contra se hizo sentir desde temprano: indultos presidenciales, filtración de audio en Cancillería, las dos derrotas en el plebiscito constitucional, manejo del caso Monsalve; y falta de relato fueron algunos de los episodios más complejos.
Sin embargo, en la interna de la Secom cierran filas con su director. “Supieran todos los goles que atajamos”, dicen algunos. Un colaborador estrecho de Paredes agrega que “nos culpan de los errores, pero las victorias cuando son nuestras, se las atribuyen los ministerios”, reconociendo que esas son las reglas del juego.
El momento más difícil de los cuatro años en el equipo de la Secom lo sitúan en el primer fracaso del proceso constituyente, porque “había que reconstruir la identidad del gobierno y del progresismo” y el mayor logro lo enmarcan en la aprobación de la reforma de pensiones.
Tras entregar el cargo a su sucesor, Felipe Costabal, con quien alcanzó a reunirse en una oportunidad -antes del quiebre entre ambas administraciones-, Paredes tiene previsto descansar y viajar a España para visitar a familiares en Cataluña.
Sus planes contemplan volver a la academia para dictar clases y retomar su consultora en comunicaciones. Pero también tiene en carpeta un proyecto -sin plazo determinado- que va a desarrollar en conjunto con Gabriel Boric: un documental que recopile algunos episodios de lo que fue el mandato de la actual administración, con diversos logros y desafíos que debieron enfrentar.
Paredes, con su sello de cineasta, se preocupó de recopilar imágenes inéditas de momentos trascendentes de la gestión de Boric y muy variados. Aquí se cuentan los hitos de las 40 horas, la reforma previsional y la estrategia nacional del litio. También podría incluir la trastienda de cómo enfrentaron comunicacionalmente los reveces constitucionales, el fracaso de la reforma tributaria, las emergencias por incendios; y los momentos previos a dar a conocer la muerte del exPresidente Sebastián Piñera.
De todas maneras, la definición del proyecto pasa por una conversación entre Paredes y Boric luego de dejar La Moneda.
“Va a ser una decisión que tomen en conjunto”, dice un miembro del equipo audiovisual de la Secom que trabajó estos cuatro años con Paredes, un registro no menor del cineasta si se considera la inestabilidad que caracterizó a sus antecesores.
