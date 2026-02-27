Click acá para ir directamente al contenido
Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”

Tras el volcamiento y explosión de un camión de la compañía que ha dejado hasta ahora 12 víctimas fatales, Gerardo Cood, vicepresidente ejecutivo de la firma, se explaya en cómo están acercándose a las familias afectadas para acompañarlas. Y dice: “Existen seguros y marcos normativos aplicables, pero más allá de eso, estamos disponibles para conversar y buscar soluciones responsables, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos”.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

“El conductor contaba con todos sus permisos, descansos y certificaciones vigentes”
“Estamos consternados”

