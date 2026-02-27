Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”

Desde hace poco más de una semana, Empresas Gasco, ligada al grupo Pérez Cruz, entre varios accionistas, enfrenta una de sus peores tragedias como compañía. El jueves 19 de febrero, pasadas las 8 de la mañana, un camión de la compañía que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) por la autopista, a la altura de Renca, volcó. Y en instantes el accidente se transformó en salida de gas del estanque del vehículo en cuestión y en una explosión e incendio de enormes magnitudes. Al cierre de esta edición, han perdido la vida por este trágico hecho 12 personas, incluido el chofer del camión, además de haber aún heridos de diversa consideración que todavía están siendo atendidos en diversos recintos hospitalarios.



“En 170 años de historia hemos enfrentado distintas situaciones difíciles como cualquier empresa industrial de larga trayectoria. Pero la magnitud humana de lo ocurrido hace que este sea, sin duda, lo más doloroso que hemos vivido como organización”, dice Gerardo Cood, el vicepresidente ejecutivo de Empresas Gasco, quien accedió a responder preguntas por escrito a DF MAS, para explicar cómo están respondiendo como compañía ante esta desgracia. “Más allá de otros momentos que hemos tenido como empresa, lo que importa hoy son las personas afectadas y en esto hemos centrado nuestro principal esfuerzo”, anticipa.

- ¿Cómo lo han vivido los principales accionistas, la familia, y Matías Pérez Cruz, el presidente?

- Desde el primer momento el directorio, incluyendo su presidente, ha entregado todo su respaldo a la administración para enfrentar este lamentable accidente y han sido muy claros en que la prioridad de la compañía hoy es apoyar a las familias de las personas que resultaron afectadas.



- ¿Qué medidas concretas ha adoptado la compañía en estos días?

- En cuanto nos informamos de este accidente, los equipos correspondientes concurrieron al lugar y fueron contactados por carabineros, bomberos y las autoridades correspondientes. En paralelo, se convocó a un comité compuesto por la alta gerencia para hacerse cargo y monitorear 24/7 esta situación. Con el fin de que los familiares de las personas afectadas pudieran comunicarse con la empresa, se habilitaron una línea telefónica especial que funciona las 24 horas del día y un mail, que fueron difundidos a través de los medios de comunicación. Asimismo, se definió un equipo con dedicación exclusiva, y en la medida que hemos podido ir conociendo la identidad de las personas, proactivamente los hemos contactado para ofrecerles el apoyo que necesiten.



- ¿Cómo ha sido el contacto con las familias? ¿Cuál es el objetivo y qué han logrado?

- Hemos tenido una buena recepción de gran parte de las familias. El número habilitado tiene un objetivo claro: facilitar el contacto directo, sin intermediarios, para escuchar, orientar y acompañar. El propósito no es sólo entregar información, sino además brindar apoyo concreto y contención. Sabemos que el dolor no se resuelve con una llamada, pero el silencio o la distancia serían inaceptables.

“El conductor contaba con todos sus permisos, descansos y certificaciones vigentes”

- Sin perjuicio de la investigación de la Fiscalía, según Gasco, ¿por qué ocurrió el volcamiento y el incendio?

- No tenemos hoy una conclusión definitiva. Esa determinación corresponde a la investigación técnica de la Fiscalía y a los peritos especializados. Sin embargo, hasta la fecha no hemos detectado brechas en el cumplimiento de nuestras obligaciones que pudieran explicar este accidente. En cualquier caso, adelantar hipótesis sería especulación. Nuestra obligación es aportar todos los antecedentes necesarios para que se esclarezca completamente lo ocurrido.



- ¿Con qué medidas de seguridad funcionan estos camiones y el transporte de GLP?

- El transporte de GLP es una actividad altamente regulada en Chile. Los vehículos operan con estándares técnicos exigentes, sistemas de seguridad específicos, cuentan con mantenimiento según pautas del fabricante y operan bajo exigencias fiscalizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Por ejemplo, los tanques están construidos en acero de alta resistencia y cuentan con certificaciones periódicas ante organismos inspectores acreditados. En su interior cuentan con sistemas que aminoran el desplazamiento del líquido en curvas y frenadas, tienen múltiples válvulas de seguridad que actúan automáticamente. Los conductores tienen licencia profesional, sistemas de descanso muy rigurosos y capacitación específica en transporte de productos peligrosos.



- ¿Qué normas existen para evitar que un accidente se transforme en explosión? ¿Qué falló en este caso?

- Existen estándares técnicos muy precisos diseñados para minimizar estos riesgos. Pero nuevamente, determinar qué ocurrió en este caso específico requiere un análisis técnico detallado que está en curso. No corresponde anticipar conclusiones antes de que finalice la investigación.



- ¿El chofer había seguido las pautas y protocolos? ¿Han detectado falencias?

- Según nuestros registros, el conductor contaba con todos sus permisos, descansos y certificaciones vigentes. Era parte de la compañía y acompañamos a su familia en el dolor que hoy sufren. No tenemos ninguna información de que a la fecha se haya detectado alguna falencia o brecha en el cumplimiento de sus deberes como conductor.



- ¿La responsabilidad es exclusiva del chofer o puede haber responsabilidades corporativas?

- La determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a los tribunales. Gasco no tiene ninguna intención de apuntar responsabilidades en una dirección u otra, porque la prioridad son las víctimas y ayudarlos para enfrentar los desafíos que deberán enfrentar en el futuro. Nuestra posición no es anticipar conclusiones, sino colaborar plenamente con la investigación.



- ¿Qué requerimientos les ha hecho la Fiscalía?

- Creemos que no es prudente referirnos a la investigación que está haciendo la fiscalía, por cuanto se trata de diligencias que están en curso. Por supuesto nuestro compromiso será facilitar todo lo que sea pertinente para esclarecer estos hechos.



- ¿Asumen que podrían desencadenarse acciones penales o civiles contra Gasco?

- Como empresa enfrentaremos cualquier instancia con respeto institucional y responsabilidad. Sin embargo, buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales.



- Respecto del trabajador fallecido, el chofer del camión, ¿cómo procederá la compañía?

- Como dije, el conductor era parte importante de nuestra empresa. Su familia está y continuará siendo acompañada muy de cerca por Gasco. Existen coberturas legales y seguros aplicables en estos casos, pero más allá de eso, nuestra preocupación es humana y directa.



- Respecto del resto de las víctimas fatales y heridos, ¿la compañía asumirá compensaciones económicas?

- Nuestro compromiso es acompañar y actuar conforme a nuestros principios. Existen seguros y marcos normativos aplicables, pero más allá de eso, estamos disponibles para conversar y buscar soluciones responsables, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos. Para nosotros resulta esencial crear caminos de solución para todas las personas afectadas, porque estamos con ellos en su dolor.



- ¿Estos eventuales pagos estarán condicionados a que no ejerzan acciones legales?

- Nunca condicionaremos el actuar de las familias afectadas. Nuestra prioridad es mitigar su dolor en todo aquello que esté a nuestro alcance. Reiteramos que nuestro foco está en apoyar a las familias de las personas afectadas.



- ¿Qué enseñanzas les deja esta tragedia?

- La principal enseñanza que nos deja es lo significativo que es la coherencia de los valores de la compañía y sus acciones en los momentos más difíciles.

“Estamos consternados”

- ¿Advierten necesidad de cambios regulatorios?

- Chile tiene una regulación exigente para el transporte de cargas peligrosas. Si la investigación arroja que es necesario fortalecer estándares para toda la industria, por supuesto estaremos disponibles para contribuir constructivamente.



- ¿Cómo sigue Empresas Gasco hacia adelante? ¿Se ven afectados sus planes?

- Seguimos operando confiados en que somos una empresa de servicio que entrega un producto esencial para la vida diaria de nuestros clientes, quienes lo utilizan para cocinar, calefaccionar sus hogares y a quienes tenemos que continuar entregando un servicio de calidad.



- ¿Cuál es el mensaje final para las familias y el país?

- Que estamos consternados con lo ocurrido y que los acompañamos genuinamente en su dolor, pero decir también que tenemos la firme convicción de que hacemos las cosas bien y que continuaremos creciendo y perfeccionándonos como compañía. Y que nuestro compromiso es actuar con el máximo estándar humano y profesional para que algo así no vuelva a ocurrir.