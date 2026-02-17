Cosmos Save Energy apunta a Perú y Canadá con su nueva plataforma de ahorro de combustible para la minería

La startup de tecnología climática sumó a su portafolio una solución con inteligencia artificial que optimiza las rutas de camiones en faenas mineras.

Con el fin de abordar el impacto medioambiental del consumo de combustible y generar ahorros a las empresas mineras, en 2020 el ingeniero en administración de empresas francés Geoffroy Lang (CEO) y el ingeniero civil informático chileno José Vallejos, fundaron Cosmos Save Energy. La startup desarrolla soluciones con inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia del gasto de diésel en camiones de carga en esta industria.

La climatech -firma de tecnología climática- debutó en el mercado con un sensor visual, una solución que permite conocer cuánto combustible tiene un camión de carga en una operación minera en tiempo real, que ya utilizan Antofagasta Minerals, Codelco y, recientemente, Teck. Y en septiembre pasado lanzó GreenMining, con la que esperan cerrar contratos en Chile, Perú y Canadá este año.

Lang explicó que esta última es una plataforma con inteligencia artificial que apunta a optimizar las rutas de los camiones de carga en las faenas mineras.

“Busca hacer una radiografía completa del circuito de los camiones, como la identificación de la ingeniería de datos de la Fórmula 1 (...) Es llevar esto al circuito minero y entender también, en cada segmento, cuáles son los factores que más impactan en el consumo de combustible”, dijo.

Además, contó que planean complementar la plataforma con la reducción de la huella de carbono de la industria mediante “proyectos de reducción de emisiones” para generar Certificados de Reducción de Emisiones (CERs), “que hoy tienen un valor económico en el mercado de bonos de carbono”.

Tecnología y planes

La plataforma funciona a través de la segmentación del circuito de los camiones, usando análisis espacial (clustering) e identifica tres zonas: de alto, medio y bajo esfuerzo, y analiza 40 factores críticos categorizados en siete grupos: operadores, caminos, neumáticos, camión de extracción, gestión de flota y operación, planificación minera y condiciones ambientales, que afectan en el consumo de petróleo.

Lang comentó que la implementación del software consta de tres etapas. La primera es la línea base de emisiones, donde se recopilan con sensores y procesan datos de los camiones, como las distancias, la carga, la velocidad del motor, entre otros.

La segunda etapa se centra en la optimización operacional con la que el sistema puede recomendar e implementar las medidas de eficiencia energética.

Y la tercera, es la fase de medición y verificación, en que las reducciones se cuantifican y verifican según metodologías estándar como VCS (Sistema de Control de Versiones) o Gold Standard, para la emisión de CERs.

Si bien la solución aún no se ha implementado en terreno, Lang estimó que con datos de situaciones reales y dependiendo de la fase de trabajo en la que está la mina, “la optimización puede estar entre 5% y un 12%”.

El CEO adelantó que este año buscan expandir la operación. A fin de año proyecta tener presencia con sus desarrollos en Perú y Canadá, “por el apoyo que hemos recibido de diferentes actores como ProChile” y por su reciente contrato con la minera canadiense Teck.

También han tenido conversaciones con entidades en Brasil.