FNE solicita multa de $ 3.400 millones contra PedidosYa por incumplir acuerdo de 2023 sobre cláusulas con restaurantes
La Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ante una política comercial prohibida.
Noticias destacadas
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicar una multa de US$ 3,8 millones (unos $ 3.400 millones) contra Delivery Hero E-Commerce SpA -matriz de PedidosYa en Chile-, acusando a la empresa de incumplir el acuerdo extrajudicial aprobado por el TDLC en 2023 para modificar prácticas contractuales con restaurantes asociados.
Según explicó la FNE, el acuerdo prohibió cláusulas contractuales que podían restringir la competencia entre plataformas de delivery, particularmente las llamadas cláusulas de “nación más favorecida”, que impedían a los restaurantes ofrecer precios más bajos en otras aplicaciones o en sus propios canales de venta.
En ese contexto, PedidosYa se comprometió a modificar sus contratos con restaurantes, abstenerse de implementar en el futuro este tipo de cláusulas y reportar periódicamente a la FNE sobre exclusividades o semi-exclusividades, así como otras medidas destinadas a resguardar la competencia en el mercado de plataformas digitales de reparto.
Sin embargo, tras revisar la implementación de estas obligaciones, la Fiscalía concluyó que la empresa no habría dado cumplimiento íntegro a los compromisos asumidos, tras implementar una etiqueta o TAG denominada "Mismo precio que en el local", cuya activación por parte de los restaurantes implicó una limitación a su libertad de establecer precios más bajos en sus canales propios de venta (presencial o delivery particular). Por lo anterior, la FNE decidió presentar este miércoles un requerimiento por incumplimiento ante el TDLC.
En su presentación, la entidad liderada por Jorge Grunberg pidió al tribunal aplicar una multa a beneficio fiscal de 4.064 UTA, equivalentes a US$ 3,8 millones, argumentando que el incumplimiento afecta las condiciones competitivas del mercado de delivery y debilita la eficacia de los acuerdos extrajudiciales como herramienta para corregir conductas anticompetitivas.
“Los acuerdos extrajudiciales se suscriben para ser cumplidos y seguiremos fiscalizando con especial atención que así sea, porque constituyen una vía eficiente para cautelar la libre competencia a través de compromisos de cese o cambio de conducta por parte de los investigados o pagos a beneficio fiscal bajo la aprobación del TDLC”, señaló el Fiscal Nacional Económico.
Agregó que "este requerimiento refuerza la prioridad que otorgamos a los mercados digitales y reafirma la prohibición a las plataformas de delivery de incorporar cláusulas de paridad de precios, que perjudican a los consumidores al limitar a los restaurantes para fijar los precios de sus productos en los distintos canales de venta, impidiéndoles ofrecer precios más bajos en otras plataformas competidoras o en sus propios canales de distribución”.
El mercado de plataformas de delivery ha estado bajo la lupa de la autoridad de competencia en Chile los últimos años. Cabe destacar que, hace solo una semana, el TDLC aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre la FNE y las matrices de PedidosYa y Glovo para cerrar el juicio por colusión entre las empresas de reparto, tras zanjar el pago de US$ 31,5 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
Partners Group y guerra en Medio Oriente: “Si no termina en dos semanas estaremos bastante preocupados”
Para el socio de la firma, Urs Wietlisbach, un conflicto a largo plazo podría presentar presiones inflacionarias y, por lo tanto, en las compañías con inversiones en el mercado privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete