FNE solicita multa de $ 3.400 millones contra PedidosYa por incumplir acuerdo de 2023 sobre cláusulas con restaurantes

La Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ante una política comercial prohibida.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicar una multa de US$ 3,8 millones (unos $ 3.400 millones) contra Delivery Hero E-Commerce SpA -matriz de PedidosYa en Chile-, acusando a la empresa de incumplir el acuerdo extrajudicial aprobado por el TDLC en 2023 para modificar prácticas contractuales con restaurantes asociados.

Según explicó la FNE, el acuerdo prohibió cláusulas contractuales que podían restringir la competencia entre plataformas de delivery, particularmente las llamadas cláusulas de “nación más favorecida”, que impedían a los restaurantes ofrecer precios más bajos en otras aplicaciones o en sus propios canales de venta.

En ese contexto, PedidosYa se comprometió a modificar sus contratos con restaurantes, abstenerse de implementar en el futuro este tipo de cláusulas y reportar periódicamente a la FNE sobre exclusividades o semi-exclusividades, así como otras medidas destinadas a resguardar la competencia en el mercado de plataformas digitales de reparto.

Sin embargo, tras revisar la implementación de estas obligaciones, la Fiscalía concluyó que la empresa no habría dado cumplimiento íntegro a los compromisos asumidos, tras implementar una etiqueta o TAG denominada "Mismo precio que en el local", cuya activación por parte de los restaurantes implicó una limitación a su libertad de establecer precios más bajos en sus canales propios de venta (presencial o delivery particular). Por lo anterior, la FNE decidió presentar este miércoles un requerimiento por incumplimiento ante el TDLC.

En su presentación, la entidad liderada por Jorge Grunberg pidió al tribunal aplicar una multa a beneficio fiscal de 4.064 UTA, equivalentes a US$ 3,8 millones, argumentando que el incumplimiento afecta las condiciones competitivas del mercado de delivery y debilita la eficacia de los acuerdos extrajudiciales como herramienta para corregir conductas anticompetitivas.

“Los acuerdos extrajudiciales se suscriben para ser cumplidos y seguiremos fiscalizando con especial atención que así sea, porque constituyen una vía eficiente para cautelar la libre competencia a través de compromisos de cese o cambio de conducta por parte de los investigados o pagos a beneficio fiscal bajo la aprobación del TDLC”, señaló el Fiscal Nacional Económico.

Agregó que "este requerimiento refuerza la prioridad que otorgamos a los mercados digitales y reafirma la prohibición a las plataformas de delivery de incorporar cláusulas de paridad de precios, que perjudican a los consumidores al limitar a los restaurantes para fijar los precios de sus productos en los distintos canales de venta, impidiéndoles ofrecer precios más bajos en otras plataformas competidoras o en sus propios canales de distribución”.

El mercado de plataformas de delivery ha estado bajo la lupa de la autoridad de competencia en Chile los últimos años. Cabe destacar que, hace solo una semana, el TDLC aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre la FNE y las matrices de PedidosYa y Glovo para cerrar el juicio por colusión entre las empresas de reparto, tras zanjar el pago de US$ 31,5 millones.