Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”

En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Un par de horas antes de asumir como nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, publicó un sentido mensaje en LinkedIn anunciando su salida de BuildWithin, la startup de aprendizaje que fundó en Estados Unidos para asumir como secretaria de Estado del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En la publicación, la nueva ministra aseguró que construir BuildWithin ha sido “una de las experiencias más significativas” de su vida y destacó cómo su trayectoria en el ecosistema emprendedor estadounidense influyó en su mirada sobre el desarrollo tecnológico.

“Ser parte del ecosistema de startups de Estados Unidos moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”, escribió.

Lincolao reflexionó que durante más de 30 años tuvo el privilegio de construir proyectos junto a fundadores, tecnólogos, clientes, socios y amigos en ese país, y agradeció a quienes apoyaron el desarrollo de su empresa.

Contó que la plataforma nació con la idea de ayudar a empleadores, organizaciones de desarrollo laboral y comunidades a abrir nuevas puertas de acceso al trabajo a través de aprendizajes, habilidades y, cada vez más, con inteligencia artificial.

Respecto de su llegada al gabinete, afirmó sentirse honrada por la invitación del Presidente Kast para liderar la cartera de CTCI y agradeció su confianza. Además, destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación, señalando que estas áreas son “motores fundamentales del progreso económico y de las oportunidades para un país”.

A raíz de este nuevo cargo, Lincolao explicó que dejará el liderazgo cotidiano de BuildWithin. En su reemplazo, William Lopez asumirá como presidente de la compañía.

En su mensaje, también vinculó su experiencia como emprendedora con los desafíos que enfrentan los países en medio del auge de la inteligencia artificial.

“Mi vida como fundadora me ha enseñado que la tecnología puede abrir puertas. Pero las oportunidades también dependen de ecosistemas e instituciones dispuestos a invertir en las personas”, señaló.

Hacia el cierre, la nueva ministra incorporó una reflexión más personal. Recordó a su padre, de origen mapuche, y aseguró que de él aprendió que el trabajo duro no puede ser ignorado cuando existe una oportunidad. “Ahora trabajaré con esa misma determinación para ayudar a abrir puertas, de modo que más personas puedan encontrar esa oportunidad en Chile”, concluyó.