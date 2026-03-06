Multan a Inmobiliaria Rossan por ejecutar obras al interior de humedal en Puerto Montt sin RCA
Además exigió a la empresa el ingreso obligatorio del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo apercibimiento de nuevas sanciones, marcando un precedente respecto a desarrollos inmobiliarios en áreas de resguardo dentro del límite urbano.
Noticias destacadas
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 32 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $ 26 millones, a la empresa Inmobiliaria Rossan Limitada, por ejecutar obras al interior del humedal Valle Volcanes de Puerto Montt sin contar con un permiso ambiental.
Junto con la sanción, el organismo exigió además a la empresa el ingreso obligatorio del proyecto por el que se realizaban los trabajos fiscalizados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), requerimiento que se instruyó bajo apercibimiento de nuevas sanciones y que marca un precedente respecto al desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas de resguardo dentro del límite urbano.
Denuncias ciudadanas
Según consta en los expedientes de la SMA, la investigación y posterior fiscalización, que surgieron de una serie de denuncias ciudadanas y de la Agrupación por los Humedales y Entornos Naturales Gayi, permitieron evidenciar que la compañía realizó trabajos de excavación, remoción de suelo, escarpe, despeje de vegetación e intervención de cauces, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El organismo constató además que las maniobras de intervención del terreno alteraron el ecosistema.
La superintendenta del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, Marie Claude Plumer, insistió en que inversionistas deben comprender que "el cumplimiento ambiental y contar con un permiso ambiental, es una obligación para la construcción de un proyecto". En esa línea, recalcó que la zona afectada posee un alto valor ecosistémico, albergando especies en categoría de conservación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete