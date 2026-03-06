Multan a Inmobiliaria Rossan por ejecutar obras al interior de humedal en Puerto Montt sin RCA

Además exigió a la empresa el ingreso obligatorio del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo apercibimiento de nuevas sanciones, marcando un precedente respecto a desarrollos inmobiliarios en áreas de resguardo dentro del límite urbano.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 32 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $ 26 millones, a la empresa Inmobiliaria Rossan Limitada, por ejecutar obras al interior del humedal Valle Volcanes de Puerto Montt sin contar con un permiso ambiental.

Junto con la sanción, el organismo exigió además a la empresa el ingreso obligatorio del proyecto por el que se realizaban los trabajos fiscalizados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), requerimiento que se instruyó bajo apercibimiento de nuevas sanciones y que marca un precedente respecto al desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas de resguardo dentro del límite urbano.

Denuncias ciudadanas

Según consta en los expedientes de la SMA, la investigación y posterior fiscalización, que surgieron de una serie de denuncias ciudadanas y de la Agrupación por los Humedales y Entornos Naturales Gayi, permitieron evidenciar que la compañía realizó trabajos de excavación, remoción de suelo, escarpe, despeje de vegetación e intervención de cauces, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El organismo constató además que las maniobras de intervención del terreno alteraron el ecosistema.

La superintendenta del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, Marie Claude Plumer, insistió en que inversionistas deben comprender que "el cumplimiento ambiental y contar con un permiso ambiental, es una obligación para la construcción de un proyecto". En esa línea, recalcó que la zona afectada posee un alto valor ecosistémico, albergando especies en categoría de conservación.