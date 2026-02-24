MOP destina $70 mil millones a construcción de Ruta 226 en Puerto Montt y ampliación del aeropuerto El Tepual

El proyecto considera una doble vía de 11 kilómetros y la ampliación al doble del terminal aéreo, medidas que permitirán optimizar el flujo de pasajeros y potenciar las exportaciones de la industria salmonera y forestal de la Región de Los Lagos.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició las expropiaciones para la construcción de la nueva Ruta 226 en Puerto Montt, inversión pública que bordeará los $70 mil millones y en la ampliación a más de 100% en la loza del aeropuerto El Tepual. Las obras permitirán aumentar la capacidad exportadora de las industrias salmonera y forestal de la Región de Los Lagos y optimizar el transporte de carga y pasajeros desde el terminal aéreo.

La Ruta 226, que conecta la ciudad de Puerto Montt con el aeropuerto tendrá una doble vía de 11 kilómetros. Para los primeros tres, el MOP ya activó la adquisición de terrenos, con 98 lotes sujetos a expropiación. A la fecha, 70 de estos paños ya cuentan con tasación oficial, lo que compromete recursos estatales por más de $5.500 millones. En total, el presupuesto fiscal 2026 contempla cerca de $8.000 millones destinados exclusivamente a esta fase de adquisición.

De acuerdo al cronograma, las obras de la carretera serían licitadas en 2027 y representan un incremento del 60% del presupuesto regional del MOP, que corresponderán a la administración del próximo Gobierno. En esa línea, el futuro ministro de la cartera, Martín Arrau, comprometió la entrega de detalles sobre la ejecución del proyecto durante el primer mes de gestión

Capacidad logística

Las mejoras en la infraestructura vial de la Ruta 226 está en directa relación con las obras de mejoramiento y ampliación del aeropuerto El Tepual. El proyecto busca dar respuesta a las crecientes demandas productivas de la zona sur del país.

La obra incluye un aumento sustancial en la capacidad de la infraestructura. La losa sumará poco más 19 mil metros cuadrados, mientras que el edificio del terminal, pasará de sus actuales 4.400 metros cuadrados a una superficie total aproximada de 9.900 metros cuadrados. Esta remodelación incorporará nuevas áreas de servicios, un hall público renovado, además de sistemas de climatización, iluminación y redes contra incendios de última generación.

Para absorber la mayor demanda y agilizar el tránsito aéreo, se instalarán tres nuevos puentes de embarque móviles que se sumarán a los dos ya existentes. Esta infraestructura estará habilitada para atender aeronaves de mayor envergadura y uso frecuente en el transporte comercial y de carga, como los modelos Boeing B-737, Boeing B-767 y Airbus A-320.

Estas medidas permitirán al principal terminal aéreo de la Región de Los Lagos, potenciar el transporte comercial y logístico, favoreciendo los envíos de productos de las industrias salmonera y forestal desde la zona sur del país.