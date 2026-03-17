Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"

El Mandatario destacó respecto de la evaluación de la iniciativa que "aquí no hay atajos" y que "vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales y legislativas, en cada etapa que exija la ley".

El Presidente José Antonio Kast celebró junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el millonario proyecto de inversión de US$ 5.150 millones presentado por la gigante minera BHP para la construcción de una nueva planta concentradora en la mayor mina de cobre del mundo, Escondida.

Desde Antofagasta, el Mandatario destacó la magnitud de la cifra y dijo que equivalía a una partida ministerial o hasta 30 hospitales similares al de la ciudad nortina. "A veces uno no dimensiona lo que son US$ 5.000 millones", dijo ante los presentes.

Sobre la tramitación de la iniciativa ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sostuvo: "Para que no se preste a malas interpretaciones: nosotros vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales, legislativas, en cada etapa que exija la ley. Aquí no hay atajos. (Se hará) todo ordenado, todo como corresponde, pero con el compromiso de los funcionarios públicos y del Estado de que no vamos a tramitarlos innecesariamente, que va a haber respuesta".

En esa misma línea, agregó que "los requisitos ambientales se cumplen, las comunidades son escuchadas y los plazos legales se respetan. Vamos a ser rigurosos en el fondo y eficientes en la forma, para evitar esa trampa burocratica que detiene el progreso".

Por su parte, el ministro Quiroz destacó que la inversión anunciada por la angloaustraliana es "es extremadamente relevante" y apuntó directamente a la empresa: "Les prometemos que con reglas claras, con certeza, con un tratamiento ágil, no discriminatorio, respetuoso del medio ambiente, pero funcional, esta inversión va a avanzar fluidamente y más temprano de lo que normalmente han ocurrido las inversiones, la veremos ya estar en operación".

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También estuvo presente en la actividad el presidente de Escondida, Alejandro Tapia, quien subrayó el compromiso de BHP con Chile y detalló que con el ingreso a tramitación de la nueva concentradora "estamos dando un paso sustantivo en nuestro plan de inversiones -que supera los US$ 10.500 millones durante la próxima década-, con el cual apuntamos a sostener nuestra producción y proyectar nuestro liderazgo en la industria por las siguientes décadas".

El anuncio se da en medio de las celebraciones de los 35 años de operación de la faena minera, cuya puesta en marcha se dio en 1991 y, desde entonces, ha producido más de 34 millones de toneladas de cobre, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción cuprífera del país y cerca del 5% del suministro mundial.

La faena cuenta con dos rajos abiertos -uno operado con camiones 100% autónomos-, tres plantas concentradoras, dos plantas desalinizadoras, la mayor pila de lixiviación de sulfuros de la industria global y un terminal marítimo -puerto Coloso- dedicado a la exportación de concentrado de cobre con más de 2.400 embarques al año.