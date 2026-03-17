Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"
El Mandatario destacó respecto de la evaluación de la iniciativa que "aquí no hay atajos" y que "vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales y legislativas, en cada etapa que exija la ley".
Noticias destacadas
El Presidente José Antonio Kast celebró junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el millonario proyecto de inversión de US$ 5.150 millones presentado por la gigante minera BHP para la construcción de una nueva planta concentradora en la mayor mina de cobre del mundo, Escondida.
Desde Antofagasta, el Mandatario destacó la magnitud de la cifra y dijo que equivalía a una partida ministerial o hasta 30 hospitales similares al de la ciudad nortina. "A veces uno no dimensiona lo que son US$ 5.000 millones", dijo ante los presentes.
Sobre la tramitación de la iniciativa ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sostuvo: "Para que no se preste a malas interpretaciones: nosotros vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales, legislativas, en cada etapa que exija la ley. Aquí no hay atajos. (Se hará) todo ordenado, todo como corresponde, pero con el compromiso de los funcionarios públicos y del Estado de que no vamos a tramitarlos innecesariamente, que va a haber respuesta".
En esa misma línea, agregó que "los requisitos ambientales se cumplen, las comunidades son escuchadas y los plazos legales se respetan. Vamos a ser rigurosos en el fondo y eficientes en la forma, para evitar esa trampa burocratica que detiene el progreso".
Por su parte, el ministro Quiroz destacó que la inversión anunciada por la angloaustraliana es "es extremadamente relevante" y apuntó directamente a la empresa: "Les prometemos que con reglas claras, con certeza, con un tratamiento ágil, no discriminatorio, respetuoso del medio ambiente, pero funcional, esta inversión va a avanzar fluidamente y más temprano de lo que normalmente han ocurrido las inversiones, la veremos ya estar en operación".
También estuvo presente en la actividad el presidente de Escondida, Alejandro Tapia, quien subrayó el compromiso de BHP con Chile y detalló que con el ingreso a tramitación de la nueva concentradora "estamos dando un paso sustantivo en nuestro plan de inversiones -que supera los US$ 10.500 millones durante la próxima década-, con el cual apuntamos a sostener nuestra producción y proyectar nuestro liderazgo en la industria por las siguientes décadas".
El anuncio se da en medio de las celebraciones de los 35 años de operación de la faena minera, cuya puesta en marcha se dio en 1991 y, desde entonces, ha producido más de 34 millones de toneladas de cobre, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción cuprífera del país y cerca del 5% del suministro mundial.
La faena cuenta con dos rajos abiertos -uno operado con camiones 100% autónomos-, tres plantas concentradoras, dos plantas desalinizadoras, la mayor pila de lixiviación de sulfuros de la industria global y un terminal marítimo -puerto Coloso- dedicado a la exportación de concentrado de cobre con más de 2.400 embarques al año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Matías Walker y la urgencia al proyecto de Sociedades Deportivas: “Va a haber mucho más family offices y fondos de inversión dispuestos a invertir en el fútbol chileno”
Ante una posible baja en la inversión de los clubes con menor poder adquisitivo, lo que puedan provocar su posible salida del profesionalismo, el senador de Demócratas e impulsor de la iniciativa llama a verla “como una oportunidad y no como una amenaza”.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete