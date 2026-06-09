Sierra Gorda SCM y Minera Spence acuerdan explorar oportunidades de colaboración entre sus operaciones vecinas en la Región de Antofagasta
El Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito en el marco de Exponor 2026 busca aprovechar la cercanía geográfica entre ambas faenas con el propósito de identificar y evaluar alternativas para mejorar la eficiencia y competitividad de sus respectivas operaciones.
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Sierra Gorda SCM y Minera Spence -de BHP- suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) con el propósito de identificar y evaluar oportunidades de colaboración técnica y comercial orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad de sus respectivas operaciones.
El acuerdo firmado el lunes en el marco de Exponor 2026 sienta las bases para innovar en la cooperación entre vecinos de un mismo distrito minero, basada en la proximidad de ambas faenas en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, uno de los polos cupríferos más importantes de nuestro país.
Las partes mantendrán instancias de diálogo para analizar alternativas de colaboración en materias como abastecimiento y otros procesos operacionales, abordando desafíos comunes y soluciones compartidas, indicaron las mineras en un comunicado conjunto.
“Vemos este acuerdo como un paso importante para fortalecer la relación entre Sierra Gorda SCM y Spence. Esta forma de avanzar, nos permite identificar oportunidades que aportarán a resultados sostenibles a largo plazo para nuestra compañía, pero también a consolidar la relación con el territorio, al trabajar colaborativamente en la zona”, señaló Dee Lingenfelder, presidenta de Pampa Norte, una unidad de BHP.
Por su parte, el CEO de Sierra Gorda SCM, Marcelo Bustos, indicó: “Este acuerdo permite avanzar en la evaluación de iniciativas que puedan generar eficiencias en ámbitos específicos, manteniendo el foco en la operación segura y sustentable de cada empresa. Estamos convencidos de que la minería de baja ley es viable y rentable, y para profundizarla se requiere más diálogo y colaboración, tal como lo estamos haciendo”.
Tras la firma, las compañías continuarán el intercambio de información y análisis de las oportunidades identificadas, en conformidad con la normativa aplicable.
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