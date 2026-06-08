SEA abre proceso de participación ciudadana para proyecto Nueva Planta Concentradora de Escondida por US$ 5.150 millones
El organismo estableció un plazo de 20 días hábiles para recibir observaciones ciudadanas a la DIA de la iniciativa, que busca reemplazar la capacidad de la planta Los Colorados. El proyecto contempla 41 meses de construcción, 19 años de operación y un peak de 6.011 trabajadores.
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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta abrió un proceso de participación ciudadana para el proyecto “Nueva Planta Concentradora” de Minera Escondida, una iniciativa de US$ 5.150 millones que considera obras eléctricas, ajustes al movimiento mina y nuevas instalaciones para reemplazar la capacidad de la planta Los Colorados. La iniciativa contempla 41 meses de construcción, 19 años de operación y un peak de 6.011 trabajadores durante su ejecución.
La apertura del proceso quedó formalizada este lunes con la publicación en el Diario Oficial del extracto de la resolución del SEA de Antofagasta, que da inicio a la participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles. El organismo justificó la medida al estimar que la iniciativa genera carga ambiental, al tratarse de un proyecto que puede producir beneficios sociales, pero también externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación.
Nueva planta y retiro de Los Colorados
Según la DIA, el proyecto busca asegurar la continuidad operacional de Minera Escondida, en medio del retiro programado de la planta concentradora Los Colorados y de cambios en las condiciones del mineral que procesa la faena.
Actualmente la operación de Escondida se abastece de mineral extraído desde los rajos Escondida y Escondida Norte. Ese material es procesado en tres plantas concentradoras, Los Colorados, Laguna Seca 1 y Planta Concentradora Fase V, también conocida como Laguna Seca 2. En conjunto, estas instalaciones tienen una capacidad máxima aprobada de 418 mil toneladas por día como promedio anual.
La compañía sostiene que, producto de optimizaciones operacionales y características del mineral, se obtiene adicionalmente un 10% de capacidad, alcanzando un total de 460 mil toneladas por día de mineral sulfurado.
En ese contexto, el proyecto considera la detención y posterior desmantelamiento de la planta Los Colorados, en línea con el avance del rajo y el plan de cierre vigente aprobado por Sernageomin. Según la DIA, bajo esa instalación existen recursos minerales que requieren ser habilitados para su extracción.
Capacidad y obras eléctricas
La nueva planta concentradora estará destinada a reemplazar la capacidad de Los Colorados. Tendrá una capacidad aproximada de 50 millones de toneladas al año, equivalentes a 137 mil toneladas por día, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 57,5 millones de toneladas al año como promedio anual.
La planta se emplazará al noreste del complejo Laguna Seca, en la comuna de Antofagasta, a unos 170 kilómetros al sureste de la ciudad y a una altura aproximada de 3.200 metros sobre el nivel del mar.
El proyecto también incluye la construcción de una línea de transmisión eléctrica de doble circuito de 25,7 kilómetros entre la Subestación Monte Mina y una nueva subestación EGP 220/33 kV, desde donde se derivarán cuatro líneas de distribución en 33 kV. Además, la iniciativa considera una superficie de intervención de 970 hectáreas.
Más movimiento mina
Otro de los componentes relevantes es la actualización del movimiento mina. Según los antecedentes ambientales, los rajos Escondida y Escondida Norte operan actualmente bajo el límite aprobado de 547 millones de toneladas al año ex pit. La nueva iniciativa propone incrementar ese movimiento total a 610 millones de toneladas al año ex pit y, considerando el remanejo de material, alcanzar 669 millones de toneladas al año, manteniendo la capacidad autorizada de los botaderos.
La empresa señala que se proyecta un aumento en la dureza del mineral y una disminución en la ley de cabeza de cobre, lo que hace necesarios ajustes operacionales para mantener la continuidad de la faena.
La DIA considera una fase de construcción de 41 meses y una operación por 19 años. La fecha estimada de inicio de ejecución informada por la compañía es el 1 de febrero de 2027.
Durante la etapa de construcción, el proyecto contempla una mano de obra promedio de 2.975 personas y un peak de 6.011 trabajadores. Ahora, con la publicación en el Diario Oficial, cualquier persona natural o jurídica podrá presentar observaciones por escrito ante el SEA dentro del plazo legal de 20 días hábiles.
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