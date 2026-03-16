MOP busca mantener el itinerario del Puente Chacao “pese a que existen varios puntos que resolver”
Dentro de las aristas a trabajar, la cartera señaló que se encuentra el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que están en una fase muy básica.
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A menos de una semana de que Martín Arrau asumiera como ministro de Obras Públicas, el titular de la cartera se reunió este domingo con representantes del Consorcio Puente Chacao -liderado por la coreana Hyundai, a través de su filial Hyundai Engineering & Construction (HDEC)-, específicamente con su CEO, Lim Lagho, y el equipo a cargo del contrato.
Según explicó el Ministerio, el objetivo del encuentro fue revisar los avances en la construcción del Puente Chacao. Además, se abordó la solicitud presentada por Hyundai en mayo de 2025 -y que hasta la fecha no cuenta con una respuesta formal por parte de la cartera- para reprogramar pagos con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa y del proyecto; un hito que, según recalcaron, “en ningún caso afecta o aborda los plazos de la obra”.
Actualmente, el contrato establece que el MOP libera pagos a medida que se alcanzan determinados niveles de avance de la obra. Sin embargo, fuentes cercanas al consorcio señalaron que la empresa estaría enfrentando un descalce financiero, ya que el esquema vigente la obliga a financiar una parte relevante de los trabajos antes de alcanzar dichos hitos, lo que la estaría dejando “corta de liquidez” para continuar con el desarrollo del proyecto.
Ante este escenario, el consorcio solicitó que los pagos se liberen con mayor anticipación o, en términos prácticos, que se aumente la cantidad de hitos de pago mediante una modificación contractual.
“Hace algunas semanas fuimos a la obra, a estudiar el detalle de este proyecto emblemático de conectividad en el sur de Chile y ahora sumamos una reunión de trabajo junto a los representantes de Hyundai. Hemos revisado el avance de los trabajos y acordado reforzar el seguimiento en terreno con un plan de supervisiones periódicas”, indicó el ministro.
El secretario de Estado precisó que “son de público conocimiento las dificultades que ha enfrentado el proyecto desde su inicio, pero reafirmamos la mutua voluntad de hacer los esfuerzos por mantener su itinerario, pese a que existen varios puntos que resolver, como el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que están en una fase muy básica”.
En tanto, el CEO de Hyundai E&C, Lim Lagho, destacó que tuvieron “una reunión muy productiva con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile”.
Cabe precisar que el Puente Chacao -que registra un avance cercano al 63%- tendrá una extensión total de 2,7 kilómetros y conectará el continente con la isla grande de Chiloé, convirtiéndose en el puente colgante más grande de Chile y Latinoamérica.
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