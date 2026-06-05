Concha y Toro demanda a EEUU por pago de aranceles de 2025

Según la acción judicial, busca recuperar, con intereses, los aranceles que pagó por importar vino y que la Corte Suprema declaró ilegales en febrero. El esfuerzo se suma al de otras empresas chilenas, como las salmoneras, que también reclaman lo pagado.

En abril de 2025, Donald Trump subió los aranceles de Estados Unidos a niveles récord y aplicó tarifas recíprocas a prácticamente todos los países con los que comercia. La mayoría de las grandes empresas guardó silencio, pero Victor Schwartz, dueño de una pequeña importadora de vinos en Nueva York, fue a tribunales.

Su empresa, VOS Selections, trae vino y destilados de 16 países. En desacuerdo con la medida del presidente norteamericano, Schwartz se contactó con un estudio jurídico que preparaba una demanda contra Trump y quedó, semanas después, como el demandante principal de la causa que llevó el nombre de su empresa contra Trump.

Cuento corto, el caso terminó llegando a la Corte Suprema. Y en febrero de 2026, el máximo tribunal norteamericano falló que Trump nunca tuvo la facultad de cobrar esos aranceles. La resolución abrió la puerta a que las empresas pidieran de vuelta lo que habían pagado.

Y en mayo, a Schwartz le llegó un depósito del gobierno por US$ 110 mil, cerca del 95% de lo que creía que le debían. Lo destinó a pagarle a proveedores.

En total, unas 330 mil firmas pagaron aranceles hoy declarados ilegales y esperan recuperar parte de los US$ 168 mil millones que alcanzó a recaudar la aduana. Entre ellas ya hay salmoneras chilenas, como Salmones Camanchaca, AquaChile y BlueGlacier, que empezaron a pedir de vuelta lo que pagaron por exportar salmón a Estados Unidos.

Y, como las salmoneras, también hay una viña. La cuarta más grande del mundo por volumen, Concha y Toro. En abril, la bodega californiana Fetzer Vineyards presentó su demanda en la Corte de Comercio Internacional, en Nueva York, contra Estados Unidos y una serie de agencias federales de dicho país, como Aduana, el Tesoro y Seguridad Nacional.

Fetzer Vineyards es la filial de Viña Concha y Toro en Estados Unidos. Produce vino en California bajo el nombre Bonterra Organic Estates y, como VCT USA, es el único importador del portafolio del grupo en ese país, incluidos los vinos de Don Melchor, Concha y Toro, Maipo y Cono Sur, y los de Trivento en Argentina.

Dame lo mío

Concha y Toro contrató al estudio Hogan Lovells, en Washington, y entró a tribunales a reclamar lo que pagó en aranceles a inicios de abril.

¿Pero por qué demandar, si la Corte Suprema ya había declarado ilegales los aranceles? Porque el fallo no dijo cómo ni cuándo se devolvería la plata. Por eso, no es la única empresa que lo hizo. Más de mil firmas han presentado acciones judiciales para recuperar lo que pagaron, entre ellas gigantes como Costco.

El argumento de fondo es el siguiente. Si la Corte Suprema dijo que esos aranceles nunca debieron existir, entonces el cobro fue, en los términos del escrito, sin autoridad legal y nulo desde el origen.

La demanda no dice cuánto desembolsó Concha y Toro por este ítem. El cobro recae sobre el vino que ingresó a Estados Unidos desde comienzos de 2025, de origen chileno, argentino, italiano y japonés.

Ante la avalancha de demandas similares, el tribunal puso muchas acciones en pausa y resolverá primero las que servirán de guía para el resto. Se trata de un procedimiento habitual cuando un mismo conflicto llega a tribunales muchas veces a la vez. La causa de Concha y Toro es una de ellas y todavía no tiene juez asignado.

Las pérdidas

Estados Unidos es el segundo mercado de Concha y Toro, detrás del Reino Unido. Hasta mediados de 2025 concentraba cerca del 14% de sus ventas. En ese país la compañía, además de importar, cultiva. En California tiene a Bonterra Organic Estates y a la importadora VCT USA. Más del 80% de los ingresos del grupo viene de mercados fuera de Chile. De hecho, operar como empresa local en Estados Unidos y Argentina es, según la última memoria de la compañía, una de sus defensas frente al riesgo arancelario.

A pesar de todos los cortafuegos, los aranceles de Trump igual tuvieron un costo en la viña de las familias Guilisasti y Larraín. En 2025, la tarifa del 10% que Estados Unidos aplicó al vino le restó $ 2.625 millones al resultado operacional, según la presentación de resultados 2025 de la compañía.

En el segundo trimestre de 2025, cuando empezaron las alzas de Trump, la facturación en Estados Unidos cayó 8,8%, hasta $ 32.739 millones, y el volumen retrocedió 15,1%. La filial estadounidense, VCT USA, cerró 2025 con una pérdida de $4.243 millones, más del doble que el año anterior. En paralelo, dentro de su plan de simplificación, la compañía puso término a contratos agrícolas en California.

Y en el primer trimestre de este año las ventas en Estados Unidos cayeron 32%. Buena parte de esa caída se explica por el cambio de distribuidor, que está saliendo del negocio y obligó a un ajuste de inventarios. Los aranceles se sumaron a ese cuadro y forzaron una subida de precio en Frontera, la marca más golpeada del trimestre, que retrocedió 25,5% en volumen.

US$ 85 mil millones

Producto del fallo de la Suprema, se inició un proceso de devolución que comenzó en abril, cuando la aduana estadounidense abrió un portal para tramitar los reembolsos. Hoy procesa unos US$ 85 mil millones, más de la mitad del total, y los primeros pagos ya llegaron a las cuentas de algunas empresas. Pero a finales de mayo, el Gobierno notificó que apelará la orden que obliga a devolverle a todos los importadores. En su escrito pidió que la devolución se mantenga sólo para las empresas que presentaron demandas.

En paralelo, los aranceles no terminaron con el fallo. Esta semana Estados Unidos propuso aranceles a 60 países a los que acusa de no frenar las importaciones hechas con trabajo forzoso, con una tasa de 12,5% para Chile. Todavía no es definitivo, pero el esquema está pensado para resistir mejor en tribunales que los aranceles que la Corte Suprema ya dejó sin efecto.

Por eso, sigue activa la incertidumbre sobre cuánto costará hacer negocios en Estados Unidos. Consultada Concha y Toro, no quiso participar de este reportaje.