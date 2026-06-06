Fundadores de Cornershop tocan la puerta a Max Luksic para digitalizar Huechuraba

El primer encuentro se coordinó a través de la Plataforma de Lobby. Para sorpresa del equipo de la Municipalidad de Huechuraba, en la agenda del 13 de abril figuraba una reunión solicitada por Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas, los socios fundadores de Cornershop.



A las 12 de la tarde llegaron los tres emprendedores al segundo piso del edificio municipal de Premio Nobel 555, a la oficina del alcalde Max Luksic. Venían con una propuesta.



En la cita, según da cuenta la Plataforma de Lobby, participaron además del edil, su jefe de gabinete, Tarek Giacaman; el administrador municipal, Juan Francisco García; y la jefa del departamento de Asistencia al vecino, Isabel Varas. Además participó la mano derecha de García, Myriam Muñoz.



Según conocedores, los ingenieros venían dándole vueltas desde hacía tiempo a la idea de entrar al sector público. Y llegaron ese lunes a plantearle al alcalde una paradoja: que como el sector público no tiene plata -o a veces interés- para desarrollar tecnología o softwares, compran o arriendan estos servicios a terceros. Y terminan gastando más de lo que les costaría hacerlo inhouse, la mayor parte de las veces por productos de mala calidad.



No sólo eso, añadieron los municipales en la cita, dado que hay muy pocas empresas que proveen estos servicios al Estado -CAS, SMC y Proexsi, principalmente- hay poca competencia y no siempre el servicio resulta ser el mejor.



En la cita, Luksic y García les explicaron algunas de las iniciativas que estaban empujando en Huechuraba. Les hablaron del proyecto que están desarrollando con CENIA para crear un sistema de gestión de licitaciones; del programa Patente en un día que generaron a través de una ordenanza municipal; de los fondos que ganaron con la CAF y con el BID para transformación digital; y de los procesos de digitalización de cara a los vecinos que están desarrollando para hacer solicitud de hora en el Cesfam, agendamientos de licencia de conducir o inscripciones al after school, todo de manera digital. Hasta la llegada de Luksic a la alcaldía, todos estos trámites se hacían de forma presencial o telefónica.



En las dos horas que duró la reunión, reconocen testigos, hubo un match. Así que se comprometieron a volver a hablar.



El piloto

Hubo una segunda reunión en abril entre Cuevas, García y Muñoz. Cuevas disparaba las preguntas: cómo se toman decisiones en el municipio, cómo integran la data, cómo evalúan los programas. Ese mismo día las partes acordaron definir un diagnóstico y establecer una hoja de ruta a 2028 para integrar los sistemas y mejorar la gestión municipal.



En la tercera reunión, el 20 de mayo, ambas partes firmaron un convenio de colaboración mutua, a través del cual los ingenieros -bajo la sociedad Groovy Tech SpA- desarrollarán un piloto a dos años. El dueño del software es Groovy Tech y el dueño de la data, Huechuraba.



La primera etapa consiste en el desarrollo, implementación y soporte de un gestor de expedientes, o gestor documental, en línea con lo que Luksic ha planteado varias veces con su estrategia “cero papel”, uno de sus caballitos de batalla, para que los documentos en toda su ruta de tramitación por los distintos departamentos y unidades municipales puedan ser trackeados. Eso, que en otros municipios funciona digital, en Huechuraba sigue siendo 100% papel.



Para avanzar, los desarrolladores y la municipalidad se reúnen semanalmente, ya sea presencial u online. A fines de año, Groovy Tech entregará un primer software al alcalde, al que luego se le irán sumando otros procesos que el municipio necesite.



Cumplidos los dos años, en junio de 2028, Huechuraba llamará a licitación para abrir la competencia a otros oferentes. Y Cuevas, Undurraga y Hjertonsson, por su parte, saldrán a vender el software a otros órganos públicos.



Groovy Tech

El 7 de octubre de 2024, ante el notario Francisco Leiva Carvajal, en la 2ª notaria de Santiago, en Las Condes, los tres socios fundadores de Cornershop constituyeron una nueva sociedad: Groovy Tech SpA. “La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras en el ámbito de la información, la comunicación, la automatización de procesos y la inteligencia artificial”, señala la publicación en el Diario Oficial.



“La empresa se dedicará a la investigación, diseño, creación, implementación, mantenimiento, y comercialización de software, hardware, aplicaciones móviles y web, servicios en la nube, sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como la prestación de servicios de consultoría, asesoría y formación en dichas áreas. Además, la empresa podrá participar en la adquisición , desarrollo y explotación de patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual y otros servicios relacionados con el ámbito tecnológico, así como invertir en activos inmobiliarios relacionados a su giro”.



Para eso, la sociedad cuenta con un capital inicial de $ 900.000. Los tres socios serán además los representantes de la sociedad. Los socios tienen además otra sociedad: Buenaonda Investments, fondo de capital de riesgo y vehículo de inversión ángel que crearon en EEUU en 2021 -tras la venta de Cornershop a Uber en US$ 1.400 millones-, para invertir en startups de Latinoamérica.