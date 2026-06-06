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Fundadores de Cornershop tocan la puerta a Max Luksic para digitalizar Huechuraba

El 13 de abril y en la Municipalidad de Huechuraba fue el primer encuentro entre Oskar Hjertonsonn, Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Max Luksic. La reunión duró dos horas y salieron con un mandato: crear un software que digitalice la comuna, en especial de cara a los vecinos. Para este proyecto los ingenieros trabajan a través de la empresa Groovy Tech, creada en 2024, y donde los tres socios son representantes legales.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Innovación tecnología municipales luksic Cornershop Startups María José Gutiérrez
<p>Fundadores de Cornershop tocan la puerta a Max Luksic para digitalizar Huechuraba</p>

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